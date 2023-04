Inter, doccia fredda: la rivelazione di Marotta scuote il popolo nerazzurro

Non arrivano buone notizie in casa Inter sia per quello che riguarda il campo che per il calciomercato. Ecco tutti i dettagli

Il dirigente del club meneghino ha infatti parlato prima della sfida contro la Fiorentina su quelle che saranno le scelte di calciomercato del club nerazzurro.

Oltre ai problemi di campo, in casa Inter si pensa molto anche a quelle che saranno le prossime scelte di mercato per il campionato che verrà. Tra scadenze di contratto e di prestiti, il club nerazzurro dovrà rivedere di molto la propria rosa per la prossima stagione anche se molto dipenderà da quello che sarà il prossimo tecnico della squadra. La posizione di Simone Inzaghi infatti non appare delle più solide dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato. Nel caso in cui la squadra dovesse uscire dalle prime quattro in classifica non sarebbe certo da escludere un esonero per l’ex tecnico della Lazio.

Le parole di Marotta preoccupano i tifosi dell’Inter

Intervistato da DAZN prima di Inter-Fiorentina, Giuseppe Marotta ha fatto il punto anche sul futuro dei giocatori che appaiono in bilico, in particolare Alessandro Bastoni, con il contratto in scadenza nel giugno del 2024: “C’è sempre la voglia dei calciatori di rimanere, quando c’è questa volontà è tutto in discesa“.

Parole che da una parte fanno ben sperare i tifosi dell’Inter sulle decisioni dei calciatori in ottica futura ma che da un’altra sembrano scaricare le responsabilità del futuro dei pezzi pregiati sui giocatori stessi. Dichiarazioni che potrebbero lasciare quindi la ‘patata bollente’ ai tesserati stessi che dovranno quindi fare un sacrificio economico per decidere di proseguire la propria carriera all’Inter.

Nel caso di Alessandro Bastoni sono molte le squadre che stanno monitorando la situazione. Il centrale dell’Inter infatti piace a molte big europee con Manchester City, Barcellona e Real Madrid che guardano alla situazione del classe 1999 che vedrà terminare il proprio contratto nel giugno del 2024. L’Inter non vuole vivere un’altra questione Skriniar con lo slovacco che ha poi deciso di accettare la proposta del PSG, lasciando il club a costo zero dopo che i francesi durante la scorsa estate arrivarono a mettere sul piatto più di 50 milioni di euro per il suo cartellino.

Ora l’Inter dovrà concentrarsi su quelli che sono gli obiettivi stagionali per cercare di salvare la stagione che potrebbe comunque ancora diventare trionfante. Il tabellone della Champions League offre una grande occasione agli uomini di Simone Inzaghi che potrebbero ancora centrare la Coppa Italia e qualificarsi tra le prime quattro in classifica.