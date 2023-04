Mourinho è sempre al telefono: certi amori non finiscono

Josè Mourinho è pronto a regalare alla Roma un grande colpo: il ritorno di fiamma prende quota a costo zero

L’annata della Roma di Josè Mourinho è pronta a prendere, finalmente, forma. Perchè il mese che è appena cominciato rappresenterà uno spartiacque delicato per la squadra giallorossa visto che ad aprile, tra campionato e coppe, i capitolini tracceranno il proprio futuro.

Al momento la corsa per un posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League rimane vivissima. Intanto il doppio confronto di Europa League contro il Feyenoord si avvicina e potrebbe portare la Roma in semifinale. Da questo punto di vista, Josè Mourinho è già preparato così come è pronto a scrivere quella che sarà la storia futura della sua squadra. In tal senso, la sessione di calciomercato estivo che riaprirà i battenti tra alcune settimane potrebbe vedere proprio il club di Friedkin candidarsi tra i grandi protagonisti. E lo ‘Special One’, pronto a fare sul serio, ha già centrato diverse criticità alla rosa attuale. In attacco Stephan El Shaarawy resta in scadenza, così come il ‘Gallo’ Belotti per il quale esiste tutt’ora un’opzione di rinnovo biennale che la società giallorossa potrebbe esercitare. A centrocampo, invece, occhio a Wijnaldum. L’olandese, dopo il grave infortunio di inizio stagione, è rimasto fermo a lungo ed ha accumulato fino a questo momento 11 presenze e 487′ in campo.

Addio Rui Patricio: super colpo tra i pali

L’allenatore lusitano ha però una priorità su tutte: quella di regalarsi un nuovo importante colpo tra i pali. Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, lo ‘Special One non sarebbe estremamente soddisfatto e convinto da Rui Patricio e avrebbe iniziato una personale caccia all’erede del portiere portoghese.

Ed il nome che entusiasma Mourinho e rappresenta una ghiottissima occasione, è quello di una sua vecchia conoscenza che ha già allenato in passato. Si tratta di David de Gea, in scadenza con il Manchester United e che avrebbe già rifiutato una proposta di rinnovo dai ‘Red Devils’. Il quotidiano iberico sostiene, oltre a citare anche PSG e Juventus sulle tracce del 32enne di Madrid, come la società inglese potrebbe effettivamente salutarlo a zero, nonostante la possibilità di prolungare per un’ulteriore stagione grazie a una clausola presente nel contratto di de Gea. Se alla fine addio sarà, e a parametro zero dopo il 30 giugno 2023, la Roma ci penserebbe eccome. L’ingaggio percepito attualmente a Manchester, però, è davvero proibitivo: circa 20 milioni di euro a stagione.

Le condizioni per fare in modo che la pista possa ritenersi concreta, sono essenzialmente tre. La prima è l’utilizzo del Decreto Crescita, che alleggerirebbe l’esborso che il club capitolino dovrebbe sostenere. Una sensibile riduzione delle pretese da parte di de Gea, poi, consentirebbero a Mourinho di avvicinarsi prepotentemente al cartellino del portiere classe 1990. Un contratto pluriennale, sul quale spalmare l’ingaggio di de Gea, finirebbe poi per infiocchettare il grande colpo che Mourinho sogna per la sua Roma.