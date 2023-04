Offertona per Calhanoglu: Marotta ha l’erede a zero

Il piano dell’Inter è chiaro, il super colpo a zero può davvero concretizzarsi: folle intreccio con Calhanoglu durante il calciomercato estivo

Una nuova battuta d’arresto in campionato che può tornare a complicare il cammino dell’Inter verso un posto utile alla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

Lo 0-1 di San Siro, firmato dall’ex milanista Bonaventura, premia la Fiorentina e pone seri dubbi sul finale di stagione della ‘Beneamata’. Ma in casa Inter, al di là del campo e del doppio confronto col Benfica che dirà praticamente tutto (anche del destino di Simone Inzaghi) il focus è già rivolto all’anno prossimo e alle scelte che caratterizzeranno la rosa del futuro dell’Inter. Perchè il calciomercato estivo rischia di sconvolgere l’attuale rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. In difesa la cessione di Dumfries per registrare una succulenta plusvalenza pare ormai scritta da tempo, così come sicuro sarà l’addio a zero in direzione Parigi di Skriniar. Da risolvere la questione rinnovo per Bastoni mentre de Vrij potrebbe firmare il prolungamento nelle prossime settimane. Ma è a centrocampo che, un pò a sorpresa, rischiano di venire registrati i cambiamenti più importanti. Hakan Calhanoglu, ora infortunato, è uno dei pilastri inamovibili per l’ex allenatore della Lazio che ha incentrato la manovra dell’Inter proprio sulle giocate dell’ex fantasista del Milan.

Colpo a zero, va all’Inter: anche il Milan ko

Adesso però, alle giuste condizioni, non è affatto da escludere un addio del turco di fronte ad una grande proposta economica. Perchè l’Inter potrebbe registrare un’altra plusvalenza e aver già individuato un degno erede a zero, per l’anno prossimo.

Gli agenti di Dani Ceballos stanno proponendo a numerosi club il cartellino del centrocampista spagnolo che rimane, tutt’ora, in scadenza con il Real Madrid. Dopo una stagione in prestito tra alti e bassi con la casacca dell’Arsenal, il giocatore ha fatto ritorno a Madrid salvo poi finire spesso e volentieri nel dimenticatoio di Ancelotti. L’ipotesi rinnovo con la società di Florentino Perez resta difficile ma non è ancora da escludere. A Ceballos pensa pure il Milan anche se al momento il Betis sarebbe in vantaggio, puntando al ritorno del figliol prodigo.

Chi può avere la meglio è però Beppe Marotta, specialista degli affari a zero. Una ricca proposta per Calhanoglu, unita anche al futuro di Mkhitaryan che è in scadenza tra un anno e ha da poco compiuto 34 anni, può spingere la soicetà di Steven Zhang a farsi avanti puntando proprio Ceballos. Lo spagnolo, anche grazie al Decreto Crescita, finirebbe per pesare relativamente sul monte ingaggi dell’Inter: ecco perchè la firma a zero a giugno pare una possibilità decisamente concreta.