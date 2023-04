Intrigo Handanovic, spuntano Roma e Napoli

La più che decennale esperienza di Samir Handanovic all’Inter è davvero giunta alla conclusione: possibile ritorno a casa per lo sloveno

Rimasto all’Inter dopo lunghe riflessioni, da ambo le parti, sull’opportunità di chiudere, giusto in concomitanza del decimo anno in maglia nerazzurra, il matrimonio col club meneghino, Samir Handanovic sta vivendo una stagione che definire difficile è dire poco. Partito titolare nonostante l’arrivo di André Onana, lo sloveno è stato dapprima accantonato subito nelle gare di Champions League, per poi essere relegato in panchina anche in campionato dopo la sconfitta interna contro la Roma del 1 ottobre scorso.

Già tormentato dai dubbi sul finale della scorsa stagione, alla fine l’estremo difensore ha firmato il prolungamento del contratto, già in scadenza nel giugno scorso, per un solo anno. La definitiva esplosione del portiere camerunese ha di fatto messo la parola ‘fine’ alle possibilità che lo slavo possa restare per un altro anno alla Pinetina. Pur restando in piedi l’ipotesi di un futuro dirigenziale nel club, questo non cozza necesseriamente con un arrivederci dettato dalla volontà di giocare ancora. Magari per un altro anno, massimo due, ma ovviamente lontano da Milano. Solo successivamente, quando il portiere avrà appeso gli scarpini al chiodo, si potrà valutare un ritorno all’Inter. Magari con un ruolo di uomo-immagine o di collaboratore dell’area tecnica.

Il futuro di Handanovic: ipotesi romantica sul tavolo

Le indiscrezioni su un possibile romantico ritorno dell’ormai ex capitano dell’Inter nel club che di fatto lo ha lanciato nel grande calcio – parliamo ovviamente dell’Udinese, società nella quale Handanovic (espulso in Juve-Inter per l’incontro di boxe con Cuadrado e squalificato un turno dal Giudice sportivo) ha disputato la bellezza di 212 gare in tutte le competizioni – erano state già lanciate nella scorsa primavera. Quando ancora era incerta la permanenza a Milano del giocatore. L’idea del club friulano di riabbracciare il figliol prodigo potrebbe sposarsi con l’opportunità di cedere il proprio numero 1, Marco Silvestri. Già protagonista di una grande stagione e richiesto da due big del nostro calcio. Acquisendo le prestazioni di Handanovic a costo zero, l’Udinese potrebbe giovarsi finanziariamente della partenza del sopracitato Silvestri. Che è valutato almeno 7-8 milioni.

Accostato a Roma e Napoli come elemento in grado di fornire delle adeguate garanzie qualora i rispettivi titolari dovessero mancare per qualsivoglia motivo -anzi, nel caso dei giallorossi il portiere italiano potrebbe contendersi il posto con Rui Patricio o addirittura essere imgaggiato per fare il titolare in caso di addio del lusitano – Silvestri sogna il salto nella big. L’operazione in uscita dal club bianconero favorirebbe il ritorno del grande ex dalle parti della ‘Dacia Arena’. Dove i tifosi sono già pronti a riabbracciare un giocatore rimasto evidetemente nel cuore del pubblico friulano.