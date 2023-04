Rivoluzione Atalanta, cambia tutto: Gasperini spiazzato

Rivoluzione in casa Atalanta, i nerazzurri sono pronti a cambiare tutto nel prossimo futuro. Decisioni che potrebbero lasciare il segno

L’Atalanta sta vivendo una stagione di alti e bassi, senza impegni in Europa e con il sogno di strappare una nuova qualificazione alla Champions League. Intanto il progetto del club va avanti.

L’Atalanta è una delle società più floride e con i conti in ordine del nostro campionato. I nerazzurri di Bergamo hanno saputo in questi anni conciliare i risultati sportivi e finanziari, con un lavoro certosino da parte dei Percassi. La proprietà ha lavorato sulla costruzione di un club sano e in grado di avere una dimensione europea. Le qualificazioni in Europa e Champions League sono stati un vanto per tutti i tifosi bergamaschi e la certificazione delle ambizioni dell’ex provinciale di lusso diventata grande.

Gian Piero Gasperini è stato l’artefice del rilancio della squadra, con un progetto a lunga scadenza che ha regalato un quinquennio di grandi soddisfazioni. Giocarsi un Ottavo di Finale di Champions contro il Psg, vincere ad Anfield contro il Liverpool, o giocare con il Real Madrid, è una cosa che rimarrà nella storia della Dea.

Rivoluzione Atalanta, al via i lavori del Gewiss Stadium: sarà pronto l’estate del 2024

Per completare la crescita della società, è stato fondamentale anche progettare un nuovo impianto. Il ‘Gewiss Stadium’ è un vero gioiello, costruito pezzo su pezzo dalla famiglia Percassi e senza dover cambiare casa in questi anni. La ristrutturazione completa dell’ex Atleti Azzurri d’Italia è proceduta passo passo nelle ultime 3 stagioni. Alla fine mancano ancora all’appello la Curva Sud Morosini, il Settore ospiti e i Distinti Sud.

Come annunciato in queste ore, al termine del campionato, dopo Atalanta-Monza, il 5 giugno inizieranno i lavori di ristrutturazione. Il completamento dell’opera è previsto per la fine dell’estate 2024, quando finalmente l’Atalanta avrà il suo impianto ultimato.

Atalanta, cantiere aperto il 5 giugno: tutte le info

Il cantiere che aprirà il 5 giugno vedrà la demolizione della Curva Sud Morosini ed il Settore ospiti. I Distinti Sud verranno abbattuti solo in un secondo momento. Sotto questo settore sono presenti le centrali tecnologiche che permettono il regolare funzionamento del Gewiss Stadium. Per la prossima stagione rimarranno regolarmente al loro posto prima di essere spostate sotto la Curva Sud Morosini a lavori conclusi.

Dall’estate del 2023 i Distinti Sud saranno destinati alla tifoseria ospite, condizione fondamentale per ottenere le licenze Uefa e per la Serie A.