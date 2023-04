Incontro e chiusura: colpo Milinkovic-Savic, che affare

Il calciatore che potrebbe presto accendere il prossimo calciomercato estivo è Sergej Milinkovic Savic, che quasi sicuramente lascerà la Lazio al termine della stagione

Il futuro del centrocampista Sergej Milinkovic Savic sembra essere sempre più lontano dalla capitale, visto il contratto in scadenza nel giugno del 2024.

Il 21 biancoceleste, infatti, nonostante la volontà del presidente Claudio Lotito, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il club capitolino. Dopo otto stagioni vissute all’ombra del Colosseo, il “sergente” sembra convinto di aver chiuso il proprio ciclo con il club romano, anche per via del desiderio di provare nuove esperienze. Vista la volontà del classe 1995 di compiere il grande salto, il patron della Lazio sembra oramai essersi rassegnato all’idea di perderlo. Il futuro del serbo, però, potrebbe continuare ad essere in Serie A.

Milinkovic Savic, addio sempre più vicino: la Juventus insiste

Come detto, dopo otto stagioni vissute nella capitale, per Sergej Milinkovic Savic sembra arrivato il momento dei saluti. Il serbo, infatti, è desideroso di provare nuove esperienze.

Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora nel campionato italiano, visto che un top club sembra insistere sempre di più. Stiamo ovviamente parlando della Juventus, che da anni segue il centrocampista classe 1995. Con il futuro di Adrien Rabiot sempre più in bilico, e con i continui guai fisici che affliggono Paul Pogba, la Juventus sembra intenzionata a fare sul serio per il centrocampista classe 1995 della Lazio, obiettivo da ormai diverse stagioni. La gara in programma oggi allo stadio Olimpico potrebbe essere un momento importante per avviare i primi contatti, anche per capire le richieste del club capitolino.

Vista la scadenza fissata per il 2024, la Lazio potrebbe decidere di ‘accontentarsi’ di circa 40 milioni di euro per dare il definitivo via libera alla cessione. Una cifra alta per la Juventus, che però potrebbe decidere di investire per assicurarsi un calciatore dalle grandi qualità in una zona del campo che necessità di rinforzi importanti. Si tratterebbe di un grandissimo acquisto per la vecchia signora, visto il probabile addio di Adrien Rabiot che sembra destinato ad approdare in Premier League. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’avventura di Sergej Milinkovic Savic alla Lazio che sembra giunta ai titoli di coda dopo otto anni dal suo arrivo. La Juventus sembra pronta a fare sul serio, con Allegri pronto ad accoglierlo a braccia aperte.