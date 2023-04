Ziyech finalmente in Italia: è il regalo Champions

Hakim Ziyech, già vicino ad approdare in Italia nel recente passato, potrebbe approdare nel nostro campionato nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il futuro di Hakim Ziyech potrebbe essere lontano dal Chelsea, con la Serie A possibile meta del trequartista marocchino classe 1993.

Nonostante un grandissimo mondiale disputato con il suo Marocco, il talento ex Ajax non sembra trovare moltissimo spazio con i blues. In questa stagione, infatti, il classe 1993 ha disputato solamente 19 partite fornendo un solo assist, per una media di 44 minuti a partita. Questo poco spazio ha portato il calciatore a chiedere la cessione già in inverno, con il Paris Saint Germain che è sfumato per una questione di minuti. Per quanto riguarda la prossima sessione estiva le cose potrebbero cambiare, visto che una big nostrana sembra essere pronta a fare sul serio.

Possibile approdo il Italia per Ziyech: la Juventus fa sul serio

Come detto, visto il poco spazio ottenuto con il Chelsea, Hakim Ziyech sembra destinato a lasciare Londra alla riapertura del prossimo calciomercato estivo. Il futuro del talento marocchino potrebbe essere in Italia, visto che una big sembra decisa a fare sul serio. Stiamo ovviamente parlando della Juventus che, viste le possibili partenze di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, ha bisogno di rinforzi importanti per il proprio reparto avanzato. Proprio per questo motivo, la vecchia signora sembra monitorare costantemente la situazione, tanto che nelle prossime settimane potrebbe avviare i primi contatti con i blues per capire la fattibilità dell’operazione.

Massimiliano Allegri stravede per il classe 1993, e starebbe spingendo con la dirigenza per provare a portarlo a Torino in estate. Visto il poco impiego, i blues potrebbero pensare di cederlo a cifre non esorbitanti, e questo può rappresentare un grande vantaggio per la dirigenza bianconera. La condizione necessaria per cercare di portare a termine l’operazione, però, è la qualificazione nella massima competizione europea da parte della Juventus. In caso di mancata qualificazione nella prossima Champions League, infatti, sarebbe praticamente impossibile convincere il marocchino a sposare il progetto bianconero. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus che sta studiando il grande colpo da regalare a mister Allegri in estate.

Fino all’estate scorsa obiettivo del Milan, la carriera di Ziyech potrebbe presto proseguire in Italia, con la dirigenza bianconera pronta ad accontentare il proprio allenatore.