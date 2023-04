Dalla Juve all’Inter: la carta è Brozovic 

Sta per iniziare il calciomercato, un giocatore potrebbe passare dalla Juve all’Inter. Nella trattiva può entrare Brozovic

La rivalità tra Juventus e Inter passa dal campo al calciomercato. Le due squadre si stanno dando battaglia in campionato per la lotta al quarto posto e in Coppa Italia. A fine aprile si troveranno di nuovo una contro l’altra nella semifinale del trofeo nazionale. All’andata la gara è finita 1-1 tra le polemiche. Una rissa nel finale ha portato all’espulsione di Handanovic, Lukaku e Cuadrado. Il belga salterà il ritorno dopo aver trovato il gol del pareggio su calcio di rigore. I nerazzurri stanno vivendo una stagione a due facce.

In Serie A troppi passi falsi e per questo la panchina di Inzaghi è a forte rischio. La Juventus invece è ancora in corsa per l’Europa League. Ai quarti giocherà contro il sorprendente Sporting CP. I portoghesi hanno fatto fuori l’Arsenal. I bianconeri e l’Inter si sfidano sul mercato ora e un giocatore potrebbe passare da Torino a Milan la prossima estate. In mezzo ci può finire anche Brozovic che non è certo di resta sotto al Duomo.

Paredes, addio alla Juve: ci prova l’Inter e Brozovic…

L’avventura di Paredes alla Juve è già finita. Poche partite e quasi sempre al di sotto la sufficienza. Inoltre nella giornata di Pasquetta è arrivata anche la lite con Allegri. L’argentino non rimarrà e i criteri per l’obbligo di riscatto non sono scattati. Il PSG lo accoglierà di nuovo, ma questa volta vuole cederlo a titolo definitivo poiché il suo contratto scade nel 2024 e non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. L’ex Roma potrebbe finire di nuovo in Serie A, ma dai grandi rivali della Juventus. Infatti i parigini vorrebbero proporlo a Marotta in uno scambio per abbassare le richieste per Brozovic. Il croato dopo diversi può lasciare l’Inter.

Quest’anno non ha giocato ai suoi livelli e Marotta è disposto a mettersi al tavolino per discutere. I tifosi non la prenderebbero bene soprattutto perché andrà via anche Skriniar in estate e in più c’è la situazione legata a Bastoni. Il centrale non ha ancora firmato il prolungamento del contratto e giugno rischia di salutare. Mancano delle valide alternative per la difesa. In queste ore è sfumato anche Smalling. L’inglese resterà alla Roma, ha accettato la proposta dei giallorossi. Non ha ceduto alle lusinghe dell’Inter come ha fatto Mkhitaryan lo scorso anno.