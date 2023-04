Milinkovic Savic è fatta, valigie pronte: dove giocherà l’anno prossimo

La Lazio sta ritrovando il miglior Sergej Milinkovic-Savic, mentre è ancora in sospeso la situazione contrattuale. Il futuro dl serbo potrebbe essere lontano dalla capitale ma ancora in Italia

Siamo entrati nella fase decisiva della stagione, con la Serie A che si prepara ad emettere i propri verdetti. La Lazio di Maurizio Sarri sta spingendo forte in queste ultime settimane per provare ad arrivare tra le prime quattro, con lo scopo di strappare un pass per la prossima Champions League. I biancocelesti coltivano il sogno di ritornare nell’Europa che conta, al netto di una concorrenza ancora folta e pronta a mettere i bastoni tra le ruote.

La lotta alle tre posizioni alle spalle del Napoli è tra le più intriganti di questo rush finale di Serie A, e servirà l’apporto di tutti per provare a raggiungere l’obiettivo. Lo sa bene la Lazio, che proprio nelle ultime uscite ha ritrovato la verve, anche realizzativa, di Sergej Milinkovic-Savic, pilastro del centrocampo e del gioco di Sarri. Da anni il serbo è una delle stelle più luminose del campionato di Serie A, nonché uno dei centrocampisti più forti, acclamati e ricercati in sede di calciomercato. Da diverse sessioni si parla di un possibile addio alla Lazio per Milinkovic-Savic, che per ora, viste anche le altissime richieste di Lotito, è sempre rimasto a Roma.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic può partire: il mirino è quello della Juventus

Il contratto di Milinkovic-Savic con la Lazio è in scadenza a giugno 2024, e il rinnovo sembra sempre meno probabile. Come riferito recentemente da ‘Il Messaggero’, il serbo avrebbe deciso di non prolungare il rapporto con i biancocelesti oltre quella data.

Ecco perché i prossimi mesi estivi saranno ancora più bollenti per il centrocampista, rispetto anche alle scorse stagioni.

Da tempo il suo nome circola per diversi top club tra Italia ed estero, con la Juventus come squadra eventualmente in pole position per un futuro ancora in Serie A. Milinkovic piace da anni ai bianconeri, che hanno bisogno di alzare ulteriormente l’asticella del valore e del rendimento della mediana. In Premier League attira l’attenzione di club come Newcastle, Arsenal e West Ham, ma non va escluso un futuro ancora nel Bel Paese. La Juve infatti, al netto delle vicende extra campo e di come finirà la stagione, potrebbe riprovarci, fermo restando anche le alte richieste economiche di Lotito che non svenderà il proprio gioiello. Chiaro però come con un solo anno di contratto sia l’ultima chance per monetizzare.