Chiesa finanzia la nuova Juve: doppio colpo in Serie A

Oltre ai rinnovi contrattuali di Angel Di Maria e Adrien Rabiot ancora in bilico, la Juventus potrebbe perdere altri calciatori molto importanti

Dopo un lungo periodo fuori per via di un infortunio, Federico Chiesa sta ritrovando la forma migliore settimana dopo settimana.

L’ala azzurra classe 1997 è seguito da molti top club europei, che monitorano costantemente la situazione della vecchia signora. La Juventus, infatti, è disposta a lasciar partire l’ex giocatore della Fiorentina in caso di offerte importanti. Un fattore determinante può essere la partecipazione alle prossime competizioni europee. In caso di esclusione, infatti, non è da escludere che lo stesso calciatore possa chiedere di essere ceduto. Vista questa possibilità la dirigenza si sta guardando intorno, tanto da aver già individuato il possibile sostituto e non solo.

Chiesa può partire, la Juventus studia il doppio colpo: Lookman e Frattesi

La dirigenza bianconera è pronta ad ascoltare le offerte che possono arrivare per Chiesa. Vista questa possibilità, la ‘Vecchia Signora’ sembra guardarsi già intorno, tanto da aver individuato i due calciatori da regalare al mister livornese Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Ademola Lookman e Davide Frattesi, che si stanno rendendo protagonisti di una grandissima stagione. Il classe 1997 della Dea, alla sua prima stagione italiana, ha messo a segno 15 reti e fornito 5 assist tra campionato e Coppa Italia. Il centrocampista neroverde, invece, ha siglato sei reti in 30 partite.

Considerata l’ottima stagione disputata, i due club sono pronte a chiedere cifre importanti, ma la Juventus con l’eventuale cessione di Federico Chiesa avrebbe la liquidità necessaria per cercare di portare a termine entrambe le operazioni. Sarebbero due colpi importanti per il tecnico Massimiliano Allegri, che si ritroverebbe due calciatori dalle grandi qualità all’interno della rosa. Per Federico Chiesa, invece, possono arrivare offerte dai top club di Premier League che lo seguono da tempo. Occhio a Manchester United e Tottenham, così come al Newcastle. Le società inglese non hanno problemi economici, e possono tranquillamente mettere sul piatto la cifra che la Juventus richiede per il classe 1997. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Federico Chiesa pronto a lasciare la Juventus dopo tre anni dal suo arrivo. Lookman e Frattesi sono invece pronti a vestirsi di bianconero, con Allegri pronto ad accoglierli a braccia aperte. Staremo a vedere, di certo la cessione di uno come Chiesa non verrebbe presa bene dal popolo juventino.