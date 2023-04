Voglia di cambiare aria, addio immediato: l’indizio

Ancora a secco nelle ultima sfida di campionato: non è più felice, ora è pronto ad andare via. La cessione potrebbe già arrivare in estate

Una voglia pazzesca di spaccare il mondo, ma in campo è tutt’altra storia. Il big non riesce ad incidere più di tanto: dopo dieci partite di Serie A, ha realizzato soltanto due gol. In estate potrebbe arrivare subito la cessione immediata: già a gennaio sono state frequente le voci di un suo possibile addio.

La Juventus non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Ancora una sconfitta rimediata in campionato dalla compagine guidata da Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta in casa della Lazio, ora Di Maria e compagni hanno dovuto incassare il gol vittoria di Defrel che ha regalato una vittoria di misura al Sassuolo. La squadra bianconera cercherà così di rituffarsi nell’Europa League dopo la vittoria conquistata all’andata: viaggio delicato in Portogallo per centrare una semifinale europea che manca da diversi anni in casa Juventus.

Juventus, Vlahovic verso l’addio: cessione immediata

Tanti top player non stanno rendendo al meglio, tra cui Dusan Vlahovic, che nelle ultime dieci sfide di Serie A ha realizzato soltanto una doppietta. Ancora a secco l’attaccante serbo, che ha avuto una stagione altalenante a causa del problema di pubalgia. Anche al Mondiale in Qatar non è stato protagonista con la Serbia venendo relegato spesso in panchina dal suo Ct.

Arrivato dalla Fiorentina con tanta voglia di spaccare il mondo, Vlahovic non si è mai espresso su quei livelli. Poche palle giocabili per poi incidere in zona di finalizzazione: già a gennaio aveva pensato alla cessione, ma ora il suo futuro è sempre più incerto. Tante big d’Europa, tra cui Real Madrid e Bayern Monaco, avrebbero mosso i primi interessamenti verso l’attaccante della Juventus, che ora non è più felice a Torino. Anche nell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, Vlahovic non si è reso protagonista creando poche occasioni. Colpa sua, ma soprattutto del poco gioco messo in circolo dai bianconeri che non sono mai padroni sul terreno di gioco.

Possibile cessione immediata con la Juventus che andrebbe così su altro profilo per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Ora testa alla semifinale di Europa League per cercare di tornare protagonista a livello internazionale, ma attenzione all’ostacolo Sporting in vista della sfida di ritorno.