Una stagione certamente particolare quella disputata da Paul Pogba, che non è mai stato, di fatto, a piena disposizione di Massimiliano Allegri. In una intervista ha spiegato i motivi che si celano dietro i suoi tanti infortuni.

Una stagione da dimenticare nel minor tempo possibile per Paul Pogba, che è stato letteralmente perseguitato da tanti infortuni. A testimonianza di ciò ci sono i soli quattro spezzoni di partite fin qui disputati. Si è sentita moltissimo in casa Juventus la sua assenza, soprattutto tenendo conto del fatto che la squadra è stata costruita anche intorno a lui. Adesso, però, l’ex centrocampista del Manchester United ha vuotato il sacco e raccontato in maniera dettagliata che cosa ha rovinato la sua stagione. Ora gli tocca semplicemente rialzarsi e dimostrare di nuovo a tutto il mondo del calcio di cosa è capace.

Pogba a sorpresa: il racconto che gela il sangue

Il centrocampista ha raccontato, in una deposizione concessa agli inquirenti, i dettagli del sequestro di persona che ha subito nella notte tra il 18 ed il 19 marzo del 2022. Il giocatore fu tenuto sequestrato a Montevrain, dove lui si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia. I malviventi chiedevano 13 milioni di euro per lasciarlo libero e tutta questa situazione ha finito, in maniera del tutto inevitabile, per intaccare la serenità del mediano anche quando questa storia era ormai stata archiviata.

Stando a quanto raccontato dall’Equipe, nella sua deposizione ci sarebbe stato spazio anche per una spiegazione relativa ai suoi infortuni ed alla sua stagione, condizionata da questa storia: “A lungo non ne ho parlato con nessuno, solo dopo mi sono confidato con alcuni amici e persone vicine. Questa situazione ha avuto un impatto sul mio fisico, in particolare i miei infortuni sono legati a questa storia. E anche sulla mia testa, perché ero convinto che potessero finirci di mezzo tanto la famiglia quanto i miei amici”.

La stagione dello juventino

Stagione assolutamente da dimenticare fino a questo momento per il mediano della Juventus con il numero 10, che di fatto non ha mai avuto la possibilità di essere neanche parzialmente a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. A conferma di ciò i dati che sono certamente allarmanti: ha disputato, infatti, tra Serie A ed Europa League, solo 46 minuti. Un bottino certamente non all’altezza delle aspettative. Sue e della dirigenza.