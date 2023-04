Sconfitta fatale: nuovo esonero a sorpresa in Serie A

Una nuova sconfitta in Serie A che complica, non poco, le ambizioni della società. Non solo: anche la classifica non è affatto delle migliori

Nella trentesima giornata di campionato è arrivata una nuova sconfitta. L’ennesima di questa stagione che, fino a questo momento, si sta rivelando a dir poco disastrosa. I tifosi davvero ne hanno abbastanza: stanno cercando in tutti i modi di caricare i loro beniamini, ma i risultati non sono per nulla soddisfacenti. A pagare potrebbe essere proprio l’allenatore.

Nel caso in cui, nella prossima di Serie A, dovesse arrivare un altro ko allora le cose potrebbero cambiare. L’esonero, a questo punto, pare essere a dir poco inevitabile. Tanto è vero che già è pronto il suo possibile sostituto. Lo stesso che attende solamente la chiamata del club e, ovviamente, un passo falso del suo collega.

Serie A, tecnico all’ultima spiaggia: se perde la prossima sarà esonero

Nelle zone alte della classifica ci sono pochi dubbi su chi vincerà il trofeo: il Napoli è nettamente favorito, anche se manca ancora l’aritmetica. Poi sarà una lotta tra le altre squadre per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Continua, invece, a farsi sempre più interessante la situazione che si sta verificando nella zona retrocessione. La Sampdoria, fanalino di cosa, ha rimediato un pari a Lecce. La Cremonese (penultima) ha ottenuto tre punti d’oro contro l’Empoli e l’Hellas Verona è riuscita a fermare la capolista Napoli allo stadio ‘Maradona‘.

Perde, malamente, lo Spezia che si è dovuto arrendere alla Lazio di Maurizio Sarri corsara al ‘Picco’. Non c’è stata assolutamente partita tra i bianconeri e gli ‘Aquilotti’ che hanno dominato per tutti i 90 minuti. Una prestazione assolutamente da dimenticare per gli uomini di Leonardo Semplici che hanno ottenuto 2 punti nelle ultime 4 partite. Decisamente troppo poco per una squadra che voleva ottenere una “tranquilla” salvezza alla fine di questa stagione. Le cose in classifica si stanno complicando non poco per l’allenatore che ora rischia sul serio.

Tanto è vero che quella di sabato sera, nel derby contro la Sampdoria (in trasferta), è chiamato per forza ad una grande prestazione. La dirigenza vuole i tre punti, anche perché l’Hellas Verona sta con il fiato sul collo ed è pronto a scavalcarli in classifica e spedirli nella zona “calda”. Nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo ko è possibile che sulla panchina dei liguri possa essere richiamato nuovamente Luca Gotti.