Donnarumma torna in Serie A, colpo di scena: c’è la data

Il futur0 di Gianluigi Donnarumma sarà nuovamente in Serie A: c’è già il piano, ecco in quale club dovrebbe approdare

Saranno mesi davvero avvincenti quelli che caratterizzeranno la prossima sessione di calciomercato. I top club di tutta Europa, sottotraccia, stanno già programmando le prossime mosse per rinforzarsi.

In Italia, un pò tutte le big sono al lavoro per garantirsi una stagione al di sopra delle aspettative, da agosto. Il Milan, fresco di qualificazione alla semifinale di Champions League, dovrà ben presto fare i conti con il destino di Leao: il portoghese rimane in scadenza tra uno anno e senza rinnovo dovrebbe dire addio. In casa Inter, invece, attenzione alla rivoluzione in attacco: anche Lukaku potrebbe finire per salutare a giugno. La Juventus, d’altro canto, è quella che rischia di cambiare di più. Dopo un’annata tribolata anche a causa di guai extracalcistici, la ‘Vecchia Signora’ sta disegnando un nuovo piano per rilanciarsi e tornare a competere ai vertici già tra pochi mesi. Uno dei nomi che a più riprese è stato accostato alle big di Serie A, Juventus ma non solo, è sempre stato quello di Gianluigi Donnarumma. Sin dal suo addio al Milan a parametro zero nel luglio 2021, il portiere di Castellammare di Stabia ha continuato ad avere su di sè gli occhi del calcio italiano.

Sorpresa Donnarumma: ritorno di fiamma in Serie A

Dopo aver condotto la Nazionale di Roberto Mancini al trionfo nell’ultimo europeo, ‘Gigio’ ha vissuto un momento difficile in quel di Parigi.

Perchè, si sa, il pubblico francese è molto esigente e le critiche non sono state risparmiate nemmeno ad un certo Leo Messi. E Donnarumma, da questo punto di vista, non sempre ha convinto. Al punto che si è parlato e si torna a chiacchierare di un possibile addio alla società di Al-Khelaifi che se dovesse finire per cederlo incasserebbe una discreta plusvalenza. Un club su tutti continua a pensarvi ed è la Juventus, con Allegri che stima il portiere classe ’99 e la dirigenza avrebbe già in mente il modus operandi ideale per riportare in Serie A Donnarumma.

Non in questa estate ma nella prossima, nel 2024, quando Wojciech Szczesny vedrà esaurire il suo accordo coi bianconeri e lascerà spazio ad un degno erede. Quel posto lasciato vacante potrebbe quindi prenderlo Donnarumma, attualmente valutato intorno ai 50 milioni dalla dirigenza transalpina ed in scadenza tra tre anni. L’ex rossonero potrebbe vestire la casacca bianconera ma non nell’immediato: il piano è chiaro, la Juventus è pronta a ‘prenotare’ Donnarumma e farlo suo tra poco più di un anno.