Legamento Ko, ufficiale: la sua stagione è già finita

Brutto infortunio, non potrà aiutare la sua squadra nel finale di stagione che infatti, per lui, si ferma qui: cosa succede ora

Un infortunio che riesce a tenere sulle spine ben due società, quella che adesso lo annovera tra le sue fila e quella che invece lo ha girato in prestito. La seconda, spera che questo infortunio non si prolunghi molto e soprattutto che non abbia ripercussioni sul futuro, quello che tutti augurano al ragazzo, ma ora c’è una squadra che è davvero scontenta. Che, ovviamente, è quella dove lui gioca

Si parla del ventenne nonché promessa del calcio italiano, Koni De Winter. Ottimo giovane calciatore belga che da oggi, non potrà più aiutare la sua attuale squadra, l’Empoli, poiché la sua stagione è terminata anzitempo. Un brutto colpo al morale di un giovane calciatore voglioso di mettersi in mostra ed anche per il suo allenatore, che ha sempre contato su un atleta polivalente come lui.

Legamento Ko, ufficiale: stagione finita

Il classe 2002 è in grado di ricoprire almeno tre posizioni in campo. Gioca principalmente da difensore centrale, ma non ha paura di essere schierato davanti alla difesa o anche da laterale basso, specialmente se a destra. Insomma un bel prodotto della Juventus, la squadra che spera di rivederlo presto all’opera e che lo ha girato ai toscani per l’intera stagione. Dal canto suo, il belga ha esordito in A facendosi trovare prontissimo, permettendo infatti a Paolo Zanetti di schierarlo ben 13 volte durante la stagione.

Questo, il report medico che si legge sul sito ufficiale della società azzurra e che determina il brutto colpo proprio per Zanetti: “Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Koni De Winter, uscito durante l’ultima gara contro la Cremonese, hanno evidenziato una lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”.

Fortuna per i toscani che la squadra ha già un buon margine sulla zona retrocessione, con il +9 momentaneo. Vantaggio però ancora non soddisfacente, visto che al termine del campionato mancano ancora otto gare a cui certamente non parteciperà anche il difensore in prestito dai bianconeri. Intanto che De Winter proverà a mettere a posto in breve tempo i suoi problemi fisici, gli azzurri affronteranno Inter e Sassuolo, poi Bologna e Salernitana. Nelle ultime quattro giocheranno contro Sampdoria, Juventus, Verona e Lazio.