Mourinho brucia la Juve: la Roma prende un top a zero

La Roma di Mourinho soffia un top player a costo zero alla Juve, i giallorossi sono pronti al blitz nel calciomercato per un acquisto di qualità

I giallorossi puntano con decisione al piazzamento Champions League e vorranno giocare nella prossima stagione in Europa con una grande stella in attacco, che arriverebbe alla Roma a costo zero. Mourinho mette le basi già per il prossimo futuro con un campionissimo.

La vittoria della Roma contro l’Udinese ha confermato la voglia dei giallorossi si inseguire la Champions League, tornare nella massima competizione continentale è l’obiettivo di Josè Mourinho. Il tecnico, al contempo, sta già pensando alla Roma del futuro, una squadra che dovrà avere una panchina maggiormente più lunga e altri campioni lì davanti.

Dopo Dybala, c’è un altro colpo che può essere soffiato alla Juve nel calciomercato. I bianconeri seguivano da tempo l’attaccante, le ultime nel calciomercato però lo portano decisamente in quota Roma, potendo diventare così l’idolo della tifoseria.

Roma, il colpo arriva dal Liverpool

Manovre in corso per la prossima stagione e altri campioni in arrivo per la squadra giallorossa. L’esperienza del gruppo è cresciuta, con Dybala, Wijnaldum e Matic la squadra ha in campo gente con tante partite giocate in Champions e altri top player arriveranno a dare manforte. Uno in particolare diventa l’affare del prossimo calciomercato, arriverebbe a costo zero e sarebbe pronto a legarsi ai giallorossi per formare un attacco atomico proprio con la Joya. La Roma è pronta al blitz per Roberto Firmino del Liverpool, lascerà i reds a costo zero e potrebbe arrivare in Serie A.

Mourinho nel calciomercato punta gente di qualità, l’attaccante brasiliano è il prescelto lì davanti. Permettendo ai giallorossi di comprare un altro campione a costo zero per liberare Abraham in direzione Premier League, ottenendo una quarantina di milioni di euro. Una mossa importante per il bilancio e per il campo, Firmino alla Roma darebbe maggiore sostanza al cammino europeo dei giallorossi e sarebbe un uomo d’area carismatico per tutto il gruppo.

La Roma ha preso nuove informazioni, vuole soffiare Firmino alla Juve e alle altre squadre europee. Un indizio potrebbe arrivare anche da altre mosse in programma, in particolare quella di Carlo Ancelotti come prossimo commissario tecnico del Brasile. Il tecnico italiano conosce molto bene la piazza di Roma e potrebbe consigliare Firmino nella scelta per il futuro. A Roma i brasiliani sono spesso trattati come re, Firmino vorrà essere un trascinatore nella sua ultima grande occasione in carriera.