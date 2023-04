La Juve lo perde di nuovo: accordo raggiunto

Nuova beffa per la Juventus di Allegri che vede sfuggire ancora una volta la grande occasione. Il calciatore sarebbe pronto a cambiare aria, ma non per raggiungere i bianconeri

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stato un incontro redditizio tra gli emissari del club e quelli del calciatore: questi ultimi avrebbero confermato la disponibilità del ragazzo a misurarsi sin da subito in nuovi palcoscenici.

L’intreccio di mercato lascia con il cerino in mano la Juventus che adesso sarà costretta a rivedere i suoi piani per il prossimo futuro. I tifosi sognavano di vedere il calciatore in bianconero, ma sembra che anche questa volta il matrimonio non debba concretizzarsi. La palla passa ora alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che dovrà essere abile a virare le proprie mire verso un altro calciatore che possa essere utile a Massimiliano Allegri.

Juventus beffata: il calciatore dà il via libera alla trattativa

Per diverse sessioni di mercato è stato accostato con insistenza ai colori bianconeri. Quando sembrava che l’affare potesse essere portato a termine, però, era arrivata la prima beffa che aveva visto una grande big europea anticipare la Juve nella corsa al giovane talento. Dopo aver smaltito lo smacco, però, la scena potrebbe ripetersi. Il protagonista di tale vicenda è Ryan Gravenberch, centrocampista olandese del Bayern Monaco.

Prima di accettare la corte dei bavaresi, concretizzatasi nel corso dell’ultima estate, Gravenberch era finito nel mirino della Juventus. Il centrocampista classe 2002 era uno dei prospetti più allettanti del campionato olandese e la ‘Vecchia Signora’ pregustava già il colpo, visto anche il contratto in scadenza con l’Ajax. Il Bayern Monaco, però, ha bruciato la concorrenza e si è assicurato l’olandese per una cifra al di sotto dei 20 milioni. Sembrava il preludio ad una grande annata: un giovane calciatore di belle speranze che sposa il progetto ambizioso di una delle superpotenze del calcio europeo. Dopo poco meno di una stagione, però, la realtà parla di un ambientamento complicato e del poco spazio avuto fino ad ora con i bavaresi. Per questo Gravenberch potrebbe lasciare il Bayern Monaco nel corso della prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal Mirror, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sull’ex Ajax, intavolando già i primi discorsi con l’entourage del giocatore. Il padre e l’agente del centrocampista olandese avrebbero aperto al trasferimento che potrebbe, dunque, concretizzarsi dopo un anno esatto dall’arrivo in Baviera.