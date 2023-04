Morata torna in Serie A: destinazione pazzesca

La Serie A è pronta a riabbracciare Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo sta per lasciare l’Atletico Madrid per tornare in Italia

Alvaro Morata ha lasciato la scorsa estate la Juventus ed è tornato di nuovo all’Atletico Madrid, dove aveva già militato dal gennaio 2019 al giugno 2020. Tuttavia, almeno finora la seconda avventura di Morata con i Colchoneros è stata avara di soddisfazioni. Nonostante una rosa competitiva, l’Atletico Madrid è stato eliminato ai gironi di Champions League, chiudendo il proprio girone all’ultimo posto e non riuscendo a qualificarsi neppure per l’Europa League.

In Coppa del Re la truppa di Simeone è stata buttata fuori ai quarti di finale dal Real Madrid, mentre in Liga l’Atletico è distantissimo dal Barcellona capolista: i 13 punti di divario a 9 giornate dalla fine sembrano ormai irrecuperabili. La qualificazione alla prossima Champions non sembra essere in discussione, dato che l’Atletico conserva 12 punti di vantaggio sul quinto posto. Tuttavia, nemmeno questa garanzia sembra essere sufficiente a garantire la permanenza di Alvaro Morata al Wanda Metropolitano.

Non è certo un caso se negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Morata pronto ad un ritorno in Italia. Stavolta, però, non si tratta della Juventus, ma di un’altra squadra che potrebbe giocare la Champions League il prossimo anno.

Alvaro Morata torna in Italia: ecco dove giocherà lo spagnolo

Stiamo parlando della Roma, che sta sondando il mercato per regalare a Mourinho un centravanti di spessore per la prossima stagione, vista anche la probabile partenza di Tammy Abraham: l’attaccante inglese è nel mirino di diversi top club della Premier League. Il solo Belotti non basta: la dirigenza giallorossa vuole arrivare ad una punta che alzi la qualità tecnica della squadra e scaldi il cuore dei tifosi.

La Roma vuole quindi puntare con decisione su Alvaro Morata, anche perché l’Atletico Madrid sarebbe disposto a lasciar partire l’ex juventino. La destinazione romana sarebbe particolarmente gradita a Morata, anche per questioni familiari: l’attaccante spagnolo è infatti sposato con l’italiana Alice Campello e dalla loro unione sono nati quattro figli, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella.

Inoltre, da quando è arrivato Mourinho sulla panchina giallorossa le ambizioni della Roma sono cresciute. I giallorossi vogliono costruire qualcosa di importante e Morata potrebbe essere uno degli elementi cardine di questo progetto. Nella Capitale, infine, lo spagnolo ritroverebbe anche l’amico Paulo Dybala, con cui ha formato una coppia di valore assoluto nella Juventus: i due non vedono l’ora di tornare a fare scintille in Serie A.