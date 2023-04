Morata torna in Serie A, si chiude con una Big: tradita la Juve

Alvaro Morata ha tentato di rilanciarsi all’Atletico Madrid, ma il suo prossimo futuro potrebbe anche essere nuovamente in Serie A. L’attaccante spagnolo potrebbe infatti tornare in Italia la prossima estate

Il valzer degli attaccanti della prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe andare a toccare da vicino anche alcuni club di Serie A. Diverse sono infatti le società che potrebbero andare a metter mano ai trasferimenti, tra entrate ed uscite, andando a dare un nuovo volto ai rispettivi reparti avanzati.

In Serie A sta dominando Victor Osimhen tra i centravanti, ed ha naturalmente mercato all’estero, mentre ha invece floppato Dusan Vlahovic che ha comunque tanti estimatori in Premier League. Squadre che quindi dovranno tenere la guardia alta per evitare brutte sorprese nel reparto d’attacco. Tra le compagini che pure potrebbe ridisegnare la propria struttura c’è anche la Roma di Josè Mourinho, in piena corsa Champions League, ma con un centravanti non prolifico come ci si sarebbe aspettati. Il nome in questione è quello di Tammy Abraham, che potrebbe anche partire nel caso in cui arrivasse una proposta molto importante. Qualora dovesse salutare l’inglese ecco che la Roma potrebbe pensare anche una vecchia conoscenza della Serie A come Alvaro Morata.

Calciomercato, dalla Roma al Milan: Morata potrebbe anche tornare in Serie A

Il nome di Morata è sempreverde e torna sistematicamente in auge per la Serie A. Due avventure distinte alla Juventus prima di fare rientro in Spagna, dove quest’anno con l’Atletico Madrid ha provato a rilanciarsi ritrovando un posticino nelle rotazioni di Simeone.

12 gol complessivi tra coppe e campionato ma anche tanta concorrenza per il centravanti iberico, che in estate potrebbe partire alla luce della situazione contrattuale. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ lo stesso Morata potrebbe quindi essere un obiettivo della Roma per l’estate visto che i ‘colchoneros’ sarebbero disposti a cederlo. Il contratto scade nel 2024 e a 30 anni passati potrebbe non disdegnare un’altra avventura in Italia, paese che ama e dove si è trovato bene con la Juventus. In Serie A peraltro i giallorossi non sarebbero neanche gli unici interessati a lui, visto che anche al Milan potrebbe fare gola la sua situazione all’Atleti.

I rossoneri hanno infatti problemi nel ruolo di centravanti: Giroud ha rinnovato, ha un buon rendimento ma anche una carta d’identità stagionata, mentre Ibrahimovic non ha dato garanzie fisiche e Origi ha totalmente floppato. Morata è quindi un nome che stuzzica Milan e Roma, con buona pace anche della ‘sua’ Juventus alla quale pure era stato accostato.