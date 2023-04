Quanti gol tra Inter, West Ham e Bologna: chi è il calciatore mascherato?

Dal Triplete senza però essere protagonista con l’Inter, alle avventure in Premier League passando per Cina ed ora il Bologna. Chi è il calciatore misterioso che vedete in foto?

Tutta una trafila da ragazzo in Austria, poi i primi vagiti in Olanda con il Twente ed a seguire ancora da giovanissimo la chiamata dell’Inter con cui è riuscito a vincere anche una Champions League, nel mitico anno del Triplete. L’attaccante ‘misterioso’ di cui parliamo oggi riporta alla memoria dei supporters nerazzurri la miglior annata della propria storia recente.

Si tratta di un centravanti strutturato fisicamente ma anche molto tecnico, paragonato ad Ibrahimovic in gioventù e con il quale ha in comune i tratti da giramondo del pallone. Inter, West Ham e Bologna sono le tre squadre che vedete anche in grafica e che fungono da indizio importante per scoprire l’identità del bomber del mistero, che in nerazzurro ha giocato poco, prima di rilanciarsi in Germania prima ed Inghilterra poi, con ben due esperienze interessanti in Premier League. Lo Stoke City è stato il primo assaggio di calcio britannico, mentre il vero exploit a livello internazionale è arrivato col West Ham, lì dove Marko Arnautovic (si è lui l’attaccante misterioso), ha messo a referto 22 gol e 12 assist in 65 presenze.

Dall’Inter al Bologna: Marko Arnautovic il centravanti misterioso

26 gol e 32 assist ma con ben 145 presenze per Arnautovic allo Stoke City, mentre ai tempi dell’Inter il classe 1989 austriaco ha messo a segno uno score totale di appena tre apparizioni in prima squadra, senza mai andare in gol.

All’epoca dei nerazzurri era giovanissimo, mentre la sua seconda avventura in Serie A è arrivata in tempi ben più recenti, con l’approdo al Bologna del 2021. 14 reti nel primo anno al Dall’Ara mentre sono 8 quelle messe a referto finora da Arnautovic nella stagione attuale, condizionata però dai tanti infortuni della seconda fase e dai dettami tattici di Thiago Motta che meno si sposano con le sue grandi qualità.

Una carriera che sarebbe potuta essere di livello decisamente più elevata rispetto a quella che alla fine è stata per Arnautovic, grande promessa da ragazzo, con anche un Triplete in bacheca, ma non in grado di rispettare a pieno le aspettative, nonostante un talento sconfinato e sotto gli occhi di tutti. Oggi, superati i 30 anni è un centravanti di tutto rispetto, che passato anche per il rilancio in Cina, mette la propria esperienza al servizio della squadra.