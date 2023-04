Vestito trasparente e niente reggiseno: Irina Shayk è da censura

Irina Shayk lascia tutti senza parole: l’abito indossato è trasparente e non c’è il reggiseno. La top model russa manda in tilt i social

Una delle modelle più belle del mondo Irina Shayk, capace di far girare la testa proprio a tutti. Un corpo da favola per la russa, una vera e propria femme fatale che per molti anni è stata la compagna di Cristiano Ronaldo. Classe 1986, a 37 anni è ancora perfetta ed in grado di far girare la testa a tutti.

Indossatrice di fama mondiale, sei anni fa è diventata mamma per la prima – e unica, fin qui – volta di Lea De Seine, avuta dall’ex compagno, l’attore statunitense Bradley Cooper.

E proprio sulla maternità si è espressa, in correlazione al ruolo della donna stessa ed a quello di supermodella. “Essere una mamma non vuol dire andare a dormire ad un orario specifico oppure indossare determinati abiti; non vuol dire rinunciare a sé stessi chiedendosi se posare in lingerie oppure sottoporsi a foto sexy sia opportuno” ha poi aggiunto, regalando anche un consiglio a tutte di reprimere il senso di colpa.

Tantissimi i marchi per cui ha posato, su tutti anche “Victoria’s Secret” dov’era una vera e propria regina del marchio. E le sfilate, così come la moda, ce l’ha nel sangue e non intende rinunciarvi. “Va accettato che le donne, anche non più ventenni, possono essere bellissime – sostenne qualche mese fa – non credo di raggiungere un’età in cui definirmi ‘finita’, ho compiuto 37 anni da poco“, le sue parole che devono essere intese come un vero e proprio monito.

Irina Shayk, l’abito trasparente è da infarto

La bellissima Shayk, oltre 21 milioni di follower, continua quindi a sfilare ed a mostrarsi più sensuale che mai; una bellezza che non tramonta mai, anche perché il suo fisico perfetto continua ad ammaliare davvero tutti. Un vero spettacolo per gli occhi la bellissima Irina che nell’ultimo post ha lasciato tutti a bocca aperta.

Indossa infatti un vestito nero trasparente e non c’è alcuna presenza del reggiseno. Ed infatti l’abito, molto scollato e con bretelline sottili, mette in mostra davvero tutto. Il décolleté in bella mostra per uno spettacolo unico e solo un paio di slip neri indossati al di sotto dell’abito – peraltro unico capo di biancheria intima che porta – coprono almeno la sua parte più intima.

Uno spettacolo anche in intimo o bikini; proprio uno striminzito l’ha indossato qualche giorno fa, con un selfie che più bollente non si può. Slip sgambatissimo con l’inguine in bella mostra ed un reggiseno scollatissimo, lascia davvero poco all’immaginazione.