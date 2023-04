Milan, che regalo sul mercato: ecco la stella della Serie A

I tifosi del Milan stanno ancora festeggiando la qualificazione alle semifinali di Champions League, nonostante subito dopo il sorteggio in tanti non gli davano i favori del pronostico, la squadra di Pioli è riuscita a superare il Napoli

Il Milan torna, dunque, a giocare una semifinale di Champions League dopo ben sedici anni. I buoni risultati europei, non solo mettono in secondo piano l’andamento altalenante in Serie A, ma portano gli introiti necessari da reinvestire sul mercato.

Le ultime indiscrezioni vorrebbero Paolo Maldini e Frederic Massara pronti ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza sul giocatore. I primi tentennamenti, dovuti anche all’ancora incerta partecipazione alla prossima Champions, sembrano essere stati spazzati dal doppio confronto con i partenopei. Con la qualificazione alla semifinale, infatti, il club rossonero ha ulteriormente aumentato i premi derivanti dalla Champions League.

Il Milan torna in semifinale: anche le casse gioiscono

Altalena di emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa speravano di ribaltare la sconfitta dell’andata e riscrivere la loro storia approdando per la prima volta in semifinale di Champions League. I sogni europei del Napoli di Spalletti, però, si sono scontrati con il pragmatismo del Milan. I rossoneri, nonostante il rigore fallito da Olivier Giroud, non si sono persi d’animo e lo stesso francese si è riscattato segnando il gol del vantaggio. Dopo aver trovato la rete, la squadra di Pioli è stata molto brava anche a reggere la pressione del Napoli e ha trovato ancora una volta in Mike Maignan un baluardo sicuro a cui affidarsi.

Il rigore neutralizzato a Kvaratskhelia ha di fatto chiuso il match e blindato la qualificazione in semifinale per il Diavolo. Il passaggio del turno ai danni del Napoli porta nelle casse rossonere ben 12,5 milioni di euro. Entrate che si aggiungono al già cospicuo bottino accumulato dal Milan in questa campagna europea e che attualmente sfiora gli 85 milioni di euro totali. Grazie a questi introiti i due uomini mercato del Milan potrebbero, dunque, affondare il colpo per uno dei gioielli della Serie A. Si tratta di Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli.

Baldanzi è osservato con molta attenzione anche da altre big, Napoli su tutte, e per questo il Milan vorrebbe accelerare i discorsi con agenti e club. La semifinale appena raggiunta, dunque, rappresenta un assist nel momento giusto e che potrebbe regalare ai tifosi rossoneri uno dei giovani più talentosi nel panorama italiano.