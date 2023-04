Arriva il sì di Nagelsmann: sarà lui il nuovo allenatore

Julian Nagelsmann è pronto a sedersi in panchina. Il tecnico tedesco è stuzzicato da questa nuova avventura e potrebbe dire sì. Ecco le ultime.

L’esonero del Bayern Monaco è stato improvviso tanto che Nagelsmann si è preso del tempo per ragionare con calma sul suo futuro e ricaricare le pile. Ma ora il tempo delle riflessioni è assolutamente finito e per il tecnico è arrivato il momento di tornare in panchina per dimostrare le sue qualità.

Secondo quanto riferito dalla Bild, Nagelsmann è stuzzicato dalla proposta di un club e nelle prossime settimane potrebbero esserci importante novità. Si tratta di una opportunità destinata a diventare realtà in davvero poco tempo.

Calciomercato: Nagelsmann in panchina, c’è il sì del tecnico

La rottura con il Bayern Monaco è stata improvvisa e questo ha portato il tecnico a fermarsi per qualche mese, nonostante le offerte, e smaltire una delusione importante per lui considerando anche la stagione importante che stava facendo. Ora, però, c’è la necessità di ritornare in panchina per dimostrare ai tedeschi che la scelta è stata sbagliata e per questo motivo già nelle prossime settimane sono attese delle novità importanti considerando che il tecnico è sempre il primo passo per programmare la stagione prossima.

E nel futuro di Nagelsmann potrebbe esserci la panchina del Tottenham. Il club inglese un tentativo lo aveva fatto già negli scorsi mesi, ma il tecnico ha preferito non accettare e rimanere fuori. Ora, però, da parte sua c’è voglia di ripartire e gli Spurs rappresentano una chance importante e soprattutto una ipotesi che piace molto all’allenatore considerando sia le disponibilità economiche del club oltre che la possibilità di aprire un nuovo ciclo.

Senza dimenticare la presenza di un giocatore che all’ex Bayern piace molto come Kane. Il britannico, infatti, era in cima alla sua lista in ottica calciomercato estivo, ma l’esonero ha portato ad un cambio di programma per la prossima stagione.

Tottenham-Nagelsmann: accordo vicino

Tottenham e Nagelsmann sono sempre più vicini. Si tratta di una possibilità molto importante per entrambe le parti. Gli inglesi, infatti, porterebbero in panchina uno dei tecnici più bravi a livello mondiale e allo stesso tempo per l’allenatore il club londinese rappresenta l’occasione giusta per rilanciarsi dopo un periodo non semplice.

Ora resta da capire se le condizioni economiche porteranno alla fumata bianca. Da precisare che l’accordo tra le parti è semplice da trovare, bisogna capire quanti soldi chiederà il Bayern Monaco per lasciar partire il tecnico. Ragionamenti in corso e nel giro di poco tempo sono attese delle novità importanti.