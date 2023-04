Scambio col flop e soldi alla Juve: ritorno choc in Italia

Opzione a sorpresa per la Juventus in vista del calciomercato estivo: via allo scambio per il clamoroso ritorno in Serie A

Vincere aiuta a vincere e in tal senso il momento della Juventus può considerarsi può essere considerato positivo. Perchè il passaggio del turno in Europa League conta tanto ma non solo.

Al di là di quella che sarà l’affascinante doppia sfida col Siviglia, la ‘Vecchia Signora’ è tornata tra le prime quattro in Serie A ‘grazie’ all’annullamento della penalizzazione inflitta oltre due mesi fa per il caso plusvalenze fittizie. Una situazione tutt’altro che chiusa visto che nelle prossime settimane il caso verrà ridiscusso e potrebbe portare novità non proprio piacevoli alla società piemontese. Ma ora come ora, c’è da essere ottimisti. Anche per Massimiliano Allegri ed il gruppo bianconero punterà a far bene anche in Coppa Italia. La semifinale d’andata all’Allianz Stadium contro l’Inter grida ancora vendetta: mancano in tal senso una manciata di ore al ritorno a San Siro che potrebbe regalare alla ‘Vecchia Signora’ una preziosissima finale. Gli affari di campo continueranno ancora per un pò ad affollare i pensieri della Juventus anche se, a conti fatti, il calciomercato estivo è più vicino del previsto. Poco più di due mesi e la sessione riaprirà ufficialmente i battenti: la Juve, da questo punto di vista, promette di aggire tanto e – i tifosi sperano – bene.

Juve, l’ex Roma arriva ‘grazie’ a Zakaria

Perchè in difesa rischiano di dire addio a zero sia Cuadrado che Alex Sandro mentre a centrocampo il nodo principale riguarda il pupillo di Allegri: Adrien Rabiot. La prossima destinazione del francese non è ancora chiara, così come non è scontato l’addio.

L’ipotesi rinnovo resta lì, in attesa di riscontri magari quando tutti gli obiettivi stagionali della società torinese saranno ufficialmente definiti. Chi invece rientrerà dal prestito al Chelsea ma che è destinato a ripartire nuovamente è Denis Zakaria. Il mediano svizzero non ha convinto i ‘Blues’ che sono in piena ricostruzione e potrebbe, dunque, finire al centro di alcune trattative di scambio. Una in particolare con l’Olympique Marsiglia che osserva da molto vicino la possibilità di andare all’assalto del 26 ex Borussia Monchengladbach, valutato non meno di 28-30 milioni dalla ‘Vecchia Signora’. Il club francese avrebbe quindi intenzione di provare l’assalto in estate, mettendo sul piatto il cartellino di una vecchia conoscenza della Serie A.

Già protagonista con la maglia dell Roma, Cengiz Under potrebbe fare al caso di Allegri per rinforzare le corsie esterne in attacco. Il turco, giunto per poco più di 8 milioni nell’estate 2022 dai capitolini, sarebbe solo una parte della proposta a cui aggiungere un conguaglio cash. Il turco a Torino con Zakaria in Ligue 1, una possibilità che rimarrà probabilmente in piedi almeno fino al prossimo luglio quando i nodi tra cessioni e acquisti, per i due club, verranno al pettine.