Adios Juve, va al City: Guardiola pazzo di gioia

La Juventus pensa già alla prossima stagione, ma un obiettivo sul taccuino dei bianconeri potrebbe andare alla corte di Guardiola. Le ultime

La Juventus vuole finire al meglio la stagione e cercare di vincere almeno una coppa. Tra aprile e maggio Allegri si gioca tutto. In campo internazionale l’opportunità di andare in finale è ghiotta. La Juve sogna il derby italiano con la Roma che dovrà superare il duro scoglio del Bayer Leverkusen. Adesso i bianconeri sono anche tornati in zona Champions grazie ai 15 punti restituiti, ma le tre sconfitte di fila in campionato hanno frenato gli entusiasmi.

L’ultima arrivata contro il Napoli allo scadere ha scatenato tantissime polemiche. Il gol di Raspadori è arrivato poco dopo quello annullato a Di Maria. La rete è stata annullata per un fallo di Milik su Lobotka visto al Var da Fabbri. I partenopei hanno così messo il sigillo sullo scudetto. Il prossimo anno la Juventus vuole tornare a competere per vincere il titolo, per questo la società è già pronta a muoversi sul mercato. Sono diversi gli obiettivi, ma uno potrebbe essere già sfumato. Infatti il Manchester City di Guardiola si è infilato in una trattativa per un giovane terzino sinistro.

Guardiola può sorridere: arriva un obiettivo della Juventus

Difficile, anzi difficilissimo, resistere al fascino del Manchester City. La squadra più ricca e più bella al mondo è un sogno per tutti. Quest’anno Guardiola è ancora in lotta per il Triplete. Finale di FA Cup raggiunte, semifinale di Champions League col Real Madrid e la lotta al titolo che è stata riaperta grazie agli incredibili scivoloni dell’Arsenal. Nonostante i tanti obiettivi in ballo si pensa già alla prossima stagione e ai vari colpi da piazzare sul mercato.

Il nome nuovo è quello di Barco, terzino sinistro classe 2004 del Boca Juniors. Su di lui c’è la Juventus che cerca un nome per quella fascia. Alex Sandro da un paio di stagioni non è affidabile e serve un nuovo innesto. La concorrenza del City spaventa e secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ la giovane promessa del calcio sudamericano è vicinissima a firmare con la formazione di Guardiola. Pep può ritenersi soddisfatto ed esulta per il nuovo acquisto in dirittura d’arrivo, un acquisto che avrebbe voluto mettere a segno ‘La Vecchia Signora’. Ma le vicende extra-campo frenano i bianconeri, sia sul campo che – appunto – sul calciomercato…