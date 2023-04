‘Come Bremer’, tifosi del Torino terrorizzati: altra cessione alla Juve

La Juventus, nonostante un finale di stagione impegnativo, sembra già proiettarsi verso il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Sentenze e incertezze sul futuro a parte, la Juventus è in qualche modo attiva sul calciomercato in vista della prossima stagione.

Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico. Tra questi troviamo Di Maria e Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le cose sembrano prcedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Per quanto riguarda i possibili addii, invece, altri calciatori che sembrano in procinto di lasciare Torino sono Alex Sandro e Juan Cuadrado, pronti a provare nuove esperienze.. Proprio per questo, la ‘Vecchia Signora’ sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato, tra cui il forte difensore del Torino.

Nuovo colpo dopo Bremer, la Juventus ci prova: obiettivo Schuurs

Come detto, nonostante il finale di stagione infuocato, la Juventus è al lavoro per rinforzare il proprio reparto arretrato nel calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Con gli addii quasi certi di Alex Sandro e Juan Cuadrado che vedranno scadere il proprio contratto a giugno, e con il futuro di Leonardo Bonucci in forte dubbio, la vecchia signora si sta muovendo per individuare i giusti colpi da mettere a segno. Il calciatore scelto dalla dirigenza bianconera è Perr Schuurs, olandese classe 1999 del Torino.

Il ragazzo, alla sua prima stagione italiana e già nel mirino di diverse società inglesi oltre che dell’Inter, sta fornendo prestazioni importanti, con Ivan Juric che sembra non poterne fare più a meno. Arrivato dall’Ajax l’estate scorsa per circa 9 milioni di euro, i granata sembrano pronti a chiedere cifre importanti per lasciarlo partire.

La Juventus pare pronta a provarci, in modo da assicurarsi un calciatore con ancora ampi margini di miglioramento. Massimiliano Allegri apprezza e non poco le sue qualità e questo può portare la società ad accelerare la trattativa con il club di Cairo. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la società targata Exor pronta a bussare nuovamente al club di Urbano Cairo. Dopo Bremer, la nuova beffa pare essere dietro l’angolo per il popolo granata, ormai rassegnatosi al ruolo di comprimario della Torino pallonaa