Juve, addio definitivo: giocherà nella Lazio l’anno prossimo

La Juventus da tempo guarda in casa Lazio per rafforzare la propria rosa. Stavolta però la fumata bianca tarda ad arrivare

Nonostante le tante disavventure giudiziarie, la Juventus cerca di anticipare le mosse di mercato per la prossima sessione di trattative. Nel mirino soprattutto centrocampisti e attaccanti. In difesa l’obiettivo principale resta un mancino affidabile.

Sulla fascia sinistra la ‘Vecchia Signora’ ha puntato da tempo Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica in scadenza di contratto. Sul calciatore ci sarebbe forte la concorrenza dell’Inter.

Massimiliano Allegri ha puntato due giocatori in organico a Formello. Il primo andrà in scadenza nel 2024, quasi certamente lascerà la Capitale e i numeri offerti sarebbero una garanzia per la Juventus. Parliamo di Sergej Milinkovic Savic, 28 anni compiuti il 27 febbraio, 6 gol e 8 assist in 29 gare della massima serie. La Vecchia Signora potrebbe tornare all’assalto, soprattutto se Adrien Rabiot decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Il centrocampista nato a Lleida non ha mai nascosto di ammirare i bianconeri, sulla sua scelta però pesano sia la volontà del presidente della Lazio, Claudio Lotito, sia la possibilità dei sabaudi di giocare la Champions. Se la Juventus fosse esclusa dalle Coppe, con la Uefa di Aleksander Ceferin che starebbe spingendo per questa sanzione, sarebbe difficile vedere il Sergente a Torino, Ma c’è un nome nuovo nel taccuino della Juventus. Anche per lui si tratterebbe di un’operazione decisamente costosa.

L’agente: “Nel futuro di Zaccagni c’è solo la Lazio”

L’ultimo profilo attenzionato dalla Juventus porta il nome di Mattia Zaccagni. 28 anni il prossimo 16 giugno, il cesenate è tra le rivelazioni della serie A. Esterno letale di Maurzio Sarri, sue le reti decisive sia nel derby del 19 marzo sia nel successo interno contro la Juventus lo scorso 8 aprile, Zaccagni piace per la sua duttilità.

In carriera infatti il biancoceleste si è mosso sia da trequarti nel 3-4-2-1 dell’Hellas Verona, giocando con glio scaligeri da mezzala nell’anno della promozione in Seria A. Con 10 gol e 6 asist in 28 partite, Zaccagni è un fattore della squadra attualmente seconda in classifica. Ha un contratto fino al 2025.

Allegri con Zaccagni potrebbe tornare a giocare un 4-3-3 puro ma solido, considerate le capacità dell’sterno di coprire tutta la fascia, propensione al sacrificio molto apprezzata dall’allenatore toscano. Sulla trattativa, ai microfoni di Tv Play, si è espresso Mario Giuffredi, agente del giocatore.

“Nel futuro di Zaccagni c’è solo la Lazio, con Lotito si sta parlando del rinnovo”, ha affermato il procuratore. Giuffredi ha poi fatto un pronostico sulle potenzialità dei capitolini. “Penso che la Lazio sarà la prossima squadra che vincerà lo Scudetto”, ha aggiunto.