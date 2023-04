Scaricato e offerto: Belotti in un’altra Big di Serie A

Andrea Belotti potrebbe essere scaricato dalla Roma dopo una sola stagione: l’ex capitano del Torino interessa a diverse big di Serie A, ma anche ad alcuni importanti club stranieri

La favola romana di Andrea Belotti potrebbe essere già arrivata al termine. Dopo una sola, travagliata, stagione, l’ex capitano granata potrebbe già lasciare la Capitale. Un flop clamoroso per lui, alla prima esperienza in una big italiana con grandi ambizioni. E un flop clamoroso anche per la stessa Roma di Mourinho, che con lui e Tammy Abraham credeva di aver realizzato una delle coppie di centravanti più forti in Serie A. I numeri, complice qualche infortunio di troppo, hanno invece detto altro, ed è per questo motivo che il club sarebbe già disposto a farlo partire, senza concedergli una nuova possibilità.

Arrivato in estate, a scadenza di contratto dal Toro, Belotti aveva d’altronde firmato un contratto per un solo anno, con opzione di rinnovo per il secondo. Un indizio abbastanza chiaro sulla fiducia decisamente condizionata che Mou e il club avevano nei suoi confronti, considerando anche che a Torino, negli ultimi anni, non aveva particolarmente brillato.

Un rendimento in fase calante che a Roma ha confermato pienamente. Fermo a lungo ai box per problemi fisici, fin qui l’attaccante ha messo insieme 37 presenze in tutte le competizioni, con 4 gol e 2 assist. Numeri troppo bassi per un centravanti che avrebbe dovuto assicurare alla squadra giallorossa i gol necessari per poter ambire anche a qualcosa in più di un faticoso quarto posto. E adesso? Scaricato dal club capitolino, Belotti dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Per sua fortuna, però, le pretendenti non mancano, e anche dal grande nome.

Belotti lascia Roma: per lui una big di Serie A

Piaccia o meno, il centravanti ex Toro resta uno degli attaccanti italiani più importanti e nel suo curriculum vanta diverse stagioni in doppia cifra che lo rendono ancora appetibile anche per alcune big di Serie A. Su di lui ci sarebbe, ad esempio, l’interesse della Fiorentina, che potrebbe concedergli una chance di rilancio, magari affiancandolo a Cabral e risparmiando i soldi del riscatto di Jovic, che in Italia ha faticato a imporsi. Ma anche altre due squadre di primissima fascia potrebbero stuzzicare le ambizioni del Gallo.

Ipotesi Milano per Belotti. L’attaccante ex Toro piace infatti sia all’Inter che, soprattutto, al Milan. Più volte, anche in passato, il centravanti era stato accostato ai rossoneri, senza che il club si decidesse mai a fare l’offerta decisiva. Dovessero però le cose andare in un certo modo, per lui le porte di un trasferimento a Milano potrebbero aprirsi improvvisamente.

In particolare, entrambe le squadre meneghine ci starebbero pensando come importante “piano b” low cost, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Belotti sarebbe infatti un centravanti affidabile e poco costoso da affiancare magari a un giovane in grande ascesa o a un attaccante esperto in grado di fare ancora la differenza (come Dzeko o Giroud).

Non sarà semplice, ma stavolta il sogno del Gallo di vestire la maglia di una delle big di Milano potrebbe realizzarsi. E in alternativa, resta in piedi anche l’ipotesi di un’avventura all’estero, con il Galatasaray che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, come già fatto in passato con altri grandi calciatori della nostra Serie A. Una soluzione di ripiego, ma non priva di fascino per un attaccante che in questo momento ha bisogno soprattutto di due cose: una maglia da titolare e una buona dose di fiducia.