Terence Hill, ma quale Juve: ecco la squadra del cuore di “Don Matteo”

Terence Hill, ecco la sua squadra del cuore. Volete davvero conoscere la squadra di calcio che fa battere il cuore dell’attore che ha dato il volto a Trinità e a Don Matteo? Non indovinereste mai. E allora scopriamolo insieme

Ripensando ai pugni che ha ‘simpaticamente dispensato’ in tanti indimenticabili film insieme al suo grande amico Bud Spencer oppure a come sfrecciava con la sua bicicletta per le strade umbre ai tempi di Don Matteo, si potrebbe pensare che il pugilato e il ciclismo siano gli sport più amati da Terence Hill. Può anche darsi che lo siano, ma c’è anche il calcio. Eccome se c’è.

Il grande attore veneziano ha da poco compiuto 84 anni ed è, più che mai, in splendida forma. Una vita dove lo sport, quello praticato, non soltanto quello assorbito televisivamente, e passivamente, su un comodo divano, ha avuto un ruolo fondamentale. Il passato giovanile nella Polisportiva Lazio è stato l’inizio di un percorso dove la cura del proprio fisico ha sempre avuto, in Terence Hill, un ruolo fondamentale.

Ma Mario Girotti, questo il vero nome di Terence Hill, è nato a Venezia. E’ italiano al 100% e come italiano non può non essere appassionato di calcio. Ama il nostro sport nazionale e in effetti ha anche una squadra “nel” cuore. E non è la Juventus. Allora quale è?

Terence Hill ecco la sua squadra “nel” cuore

Il papà di Mario Girotti-Terence Hill era italiano, mentre sua madre era tedesca. La componente materna ha avuto la sua bella influenza nella scelta di cuore della sua squadra di calcio. Una scelta che ha varcato gli italici confini per sbarcare in Germania.

Altro che Juventus, è una prestigiosa formazione tedesca ad essere entrata nel cuore di ‘Trinità’. Si tratta del Borussia Dortmund, formazione che ha spesso incrociato le squadre italiane e che varie volte ha concluso affari di mercato con i nostri maggiori club di Serie A. Nella formazione dai colori sociali giallo-neri, ha giocato per due anni, dal 2020 al 2022, colui che oggi è considerato uno degli attaccanti più forti in circolazione, il norvegese Erling Haaland.

Ma cosa hanno in comune il fortissimo talento, classe 2000, del Manchester City e il nostro Terence Hill? Il grande attore veneziano, avendo nel cuore la formazione del Borussia Dortmund, si è ovviamente appassionato alle grandi gesta dell’attaccante norvegese, ma anche il grande attaccante norvegese è da sempre un grande appassionato dei film girati da Terence Hill. Un incrocio di passioni che ha unito due “miti” di oggi.