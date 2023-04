Napoli, scudetto e addio già deciso per un Big: va in Premier

Il Napoli ha deciso in merito all’addio di un big nel prossimo calciomercato estivo: maxi tesoretto in arrivo dalla Premier

È già acqua passata in casa Napoli la cocente eliminazione dalla Champions League, con la squadra di Spalletti che è subito tornata alla vittoria in campionato, e che vittoria. Infatti nell’ultimo turno di Serie A il club partenopeo è stato in grado di imporsi in casa della Juventus, trionfando al 93′, al termine di una gara condotta su buoni livelli, grazie alla rete di Giacomo Raspadori. Con ben 17 punti di distacco dal secondo posto, è dunque ad un passo l’incredibile traguardo dello scudetto per la compagine azzurra.

Visti i percorsi già conclusi anche in Coppa Italia e Champions, il Napoli si appresta quindi a sfruttare queste settimane prima dell’inizio del calciomercato estivo proprio per la programmazione di quest’ultimo. Per la dirigenza partenopea sarà fondamentale mantenere quanto più elevato possibile il livello della rosa a disposizione di Spalletti, anche se di fatto saranno inevitabili gli addii, anche pesanti. A tal proposito, un big in particolare sarebbe già pronto ad approdare in un club di Premier League la prossima annata.

Calciomercato Napoli, ‘no’ al rinnovo e addio già deciso: Zielinski promesso sposo in Premier League

Dopo la clamorosa rivoluzione dello scorso anno, che di fatto si è rivelata a dir poco decisiva per la conquista dello scudetto, il Napoli è ora alle prese con la programmazione del prossimo calciomercato estivo. Qui proprio la rosa partenopea sarà presa di mira da diversi top club europei, decisi a sganciare fior di milioni per accaparrarsi le ‘stelle’ fatte splendere in questa stagione da Luciano Spalletti.

Nonostante ciò, l’intenzione della dirigenza azzurra è quella di trattenere quanti più gioielli possibile, al fine di stabilizzare il Napoli nell’élite del calcio europeo. Se assi quali Kim, Kvaratskhelia e Osimhen sembrano intoccabili, se non a cifre irrinunciabili, il mirino è dunque rivolto ai profili più sacrificabili. Tra di questi figura in primis quello di Piotr Zielinski, in scadenza nel giugno 2024 e con un rinnovo di contratto che pare di fatto già saltato.

Onde evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno, la dirigenza azzurra già in estate ha intenzione di piazzare il cartellino del polacco, che sarebbe già molto vicino ad un club di Premier League in particolare. Trattasi del Newcastle United, da tempo col mirino puntato sul classe ’94, per il quale pare pronta una maxi offerta sui 30 milioni di euro, cifra che accontenterebbe appieno le richieste di De Laurentiis.