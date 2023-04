“Juve in B è possibile”: il comunicato fa tremare i bianconeri

Le ultime sulla Juventus sono a dir poco clamorose. Ecco l’approfondimento di calciomercatonews.com

I 15 punti di penalizzazione restituiti alla Juventus sono solo momentanei. il club bianconero, infatti, ha visto il Collegio di Garanzia del Coni rinviare di fatto il tutto alla Corte Federale d’Appello per una nuova sentenza, in base alle motivazioni che saranno rese note a breve, entro pochi giorni.

Il rischio di una nuova penalizzazione, quindi, c’è eccome, e la Juventus quindi, potrebbe anche non conservare il piazzamento attuale. Molto, infatti, dipenderà da quanti punti saranno comminati alla società. Questo, ovviamente, per ciò che riguarda il processo relativo alle plusvalenze.

La Juve, infatti, con ogni probabilità dovrà affrntare un nuovo processo sportivo, sul filone della manovra stipendi. Finora è arrivata la notifica di chiusura delle indagini e sembra scontato che scatti il deferimento per violazione dell’articolo 4, quello relativo alla “mancata lealtà”. Un nuovo rischio per la Juventus, che se da un lato ha già presentato la memoria difensiva, dall’altro valuta anche l’ipotesi di patteggiamento che mitigherebbe la pena.

Juve, cosa rischia: l’ammissione dell’ipotesi Serie B

Già, ma cosa rischia ad ora la Juventus? L’ipotesi più concreta è una esclusione dalle prossime coppe europee; i punti di penlizzazione, infatti, potrebbero far scivolare i bianconeri in classifica ma anche l’Uefa – che attende di conoscere l’esito del processo italiano – potrebbe muoversi di conseguenza.

Non è esclusa, però, anche l’ipotesi retrocessione in Serie B. Il club ha preso in considerazione anche questa evenienza ed ha trasmesso i suoi timori anche ai “Premium Club Members” che hanno l’abbonamento allo stadio. Ebbene, in vista della prossima stagione, la società sta prevedendo già degli sconti sui preziosi tagliandi che hanno un prezzo fino a 7mila euro annui.

In caso di partecipazione alle coppe europee da parte della Juve, entro il 30 giugno in base alla competizione a cui prenderà parte la squadra, dovrà essere versato il corrispettivo mancante, che ammonta al 15%. Di fatto, quindi, è questo lo sconto per l’assenza dall’Europa. Ben più corposo, invece, in caso di retrocessione; a chi avrà sottoscritto il rinnovo, vi sarà uno sconto del 30% sul tagliando che permetterà di seguire ai tifosi il campionato cadetto.

Insomma, di certo una lettera che non può non preoccupare tutti i tifosi, considerato come fin qui il club si è dichiarato sicuro di poter scongiurare questa evenienza.