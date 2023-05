Clamoroso Di Maria: ancora in Europa ma lascia la Juve

Il futuro di Angel Di Maria è ancora tinto di giallo: l’argentino può lasciare a sorpresa la Juventus, ecco gli scenari

Dopo una prima parte di stagione in cui in campo quasi non si era visto se non per pochi sprazzi, tra un infortunio e l’altro, alimentando i cattivi pensieri di chi lo voleva concentrato solo sul Mondiale con l’Argentina, Angel Di Maria aveva iniziato il 2023 nel modo giusto. Sette gol e tre assist in tutte le competizioni, tra gennaio e marzo, per provare finalmente a prendersi la Juventus sulle spalle.

Un rendimento che, al netto della delicata situazione del club legata agli scenari extra campo, aveva contribuito affinché la squadra di Allegri mettesse insieme risultati di un certo rilievo. E con una integrazione sempre maggiore nel mondo bianconero che autorizzava a pensare che l’avventura avrebbe potuto proseguire, con il rinnovo, anche nella prossima stagione.

Di Maria, la polemica ritorna: e il rinnovo non è più scontato

Ad aprile, però, Di Maria non è riuscito a esprimersi al meglio e con lui tutta la Juventus. Che ha raggiunto la semifinale di Europa League ma in campionato ha raccolto appena un punto in quattro gare. Ed è uscita in semifinale dalla Coppa Italia per mano dell’Inter.

I discorsi sul rinnovo, anche per le varie questioni sul tavolo della società, sono stati momentaneamente accantonati. E non è detto che verranno ripresi, alla luce di quanto accaduto alla vigilia della partenza per Bologna. Il ‘Fideo’ si è chiamato fuori per un problema alla caviglia. Cosa che Allegri non avrebbe preso affatto bene. Dall’interno della società è stata smentita la versione secondo cui Di Maria avrebbe palesato questo dolore all’articolazione solamente una volta capito che non sarebbe partito titolare. Ma qualche mugugno e qualche malumore resta. E così, occhio al possibile addio che torna a farsi ipotesi concreta.

Di Maria, ritorno di fiamma per il ‘Fideo’: ecco dove può giocare l’anno prossimo

Per Di Maria, giocatore dal valore assoluto, le pretendenti non mancano di certo. Ma più che un ritorno in patria, il giocatore valuterebbe di restare in Europa ancora per un altro anno.

Potrebbe esserci il ritorno di fiamma per la pista Barcellona. I blaugrana, come si ricorderà, lo avevano seguito già la scorsa estate, prima che l’argentino scegliesse la Juventus. Xavi, a un passo dalla vittoria del campionato, vuole rinforzi di spessore per tornare a essere protagonista anche in Europa dopo le ultime deludenti stagioni. E uno come il ‘Fideo’ farebbe comodo, eccome.