Infortunio tremendo in Serie A: stop lunghissimo per una Stella

L’eta avanza e il campione non riesce più a tornare in forma: lo stop si fa lunghissimo, ecco tutti i dettagli

Quando si raggiunge una certa età non sempre si riesce a giocare ad altissimi livelli, specie se si affrontano una serie di infortuni che vanno a colpire zone sensibili.

Il calcio, come del resto tutti gli altri sport, necessita di una preparazione fisica incredibilmente elevata e quando si raggiunge la veneranda età dei quaranta anni allora l’unica cosa a cui si pensa è ritirarsi quanto prima per evitare un vortice di sofferenza. Ma nel calcio moderno esistono delle eccezioni, degli atleti che nonostante la carta d’identità hanno voluto gettare il cuore oltre l’ostacolo per dimostrare la loro pasta e il loro talento. È il caso di Zlatan Ibrahimovic, un campione che gioca ad altissimi livelli da più di vent’anni che tuttavia sta vivendo un momento personale abbastanza complicato.

Ibra, stop lunghissimo dopo l’infortunio: futuro è in dubbio

Ibrahimovic non è uno sprovveduto e sa molto bene che la sua carriera calcistica ha le ore contate. Da quando ha vinto lo scudetto col Milan ha subito dapprima un infortunio che lo ha tenuto fermo quasi un anno, successivamente, dopo essere tornato al gol contro l’Udinese (marcatura che tra l’altro lo ha reso il calciatore più anziano a segnare in Serie A), si è fermato di nuovo. Questa volta durante la fase di riscaldamento durante il match del Milan contro il Lecce: Ibra era determinato ad aiutare i compagni, ma pochi minuti dopo aver preso la pettorina si è fermato anzitempo soffrendo un problema al polpaccio destro. Lo svedese ha capito che il problema sarebbe stato grave. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto infatti sono stati abbastanza chiari.

Lesione al gemello mediale del polpaccio destro, questo recita l’esame strumentale dei medici rossoneri. In parole povere significa che lo svedese ormai dovrà dire addio alla stagione in corso, ma tutto fa pensare che un problema del genere potrebbe indurlo a dire addio al calcio giocato. Certo, tutto può succedere, Zlatan ha abituato i suoi tifosi a continui ritorni in grande stile, ma è chiaro che con dei muscoli che reagiscono così male è impossibile immaginare persino un ritorno in campo. Insomma, lo svedese deve capire cosa fare da grande: sperare nell’ennesimo ritorno in campo o dire addio per sempre alla sua carriera da calciatore? La decisione sarà sicuramente presa al termine della stagione.