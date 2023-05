Annalisa mon amour: il vestito è da bollino rosso

Annalisa Scarrone sempre più regina del pop italiano e dei social, l’ultima foto fa il boom dei like su Instagram e infiamma i fan

La cantante italiana è ormai una protagonista delle scene, i suoi ultimi singoli sono diventati dei veri e propri tormentoni, per festeggiare con i suoi fan ecco un nuovo look particolare e che rimanda alle stelle del cinema hollywoodiano.

La musica di Annalisa conquista gli amanti del pop italiano e aumenta i suoi ascolti di giorno in giorno. Non è un caso come i suoi tormentoni siano diventati ormai virali nel web, al di là di ogni logica e sintattica. L’ultimo ritornello è quello che ha spiazzato i puristi della lingua italiana, quel “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me” è uno scioglilingua che appassiona sempre più i giovani.

Annalisa trionfa su Youtube e sugli altri social, in particolare è Instagram che mostra sempre il grande affetto dei fan nei confronti della cantante laureata in fisica.

Annalisa, un abito che conquista tutti

Il nuovo look di Annalisa diventa così virale, una svolta improvvisa rispetto a quanto visto nel recente passato. Per festeggiare il disco d’oro conquistato con “Mon Amour” ecco allora un’immagine ben diversa, che rimanda anche a film del passato, a fare la storia del cinema più o meno recente. Annalisa è in versione Uma Thurman in Pulp Fiction, il caschetto nero con l’abito bianco fa impazzire i fan, che l’hanno riempita di complimenti su Instagram.

Una svolta per la cantante, un rimando al look della diva americana che fece tendenza a metà degli anni Novanta. Il disco d’oro per “Mon Amour” sono così certificate, almeno 50mila le vendite che hanno consentito ad Annalisa di conquistare l’ambito premio, un’altra stella da appuntare nel panorama musicale. Crescita costante quella della cantante italiana e numeri sempre in aumento per lei, che punta ora a vincere il disco di Platino: si potrà ottenere vendendo 100mila copie e non è un obiettivo di certo impossibile considerando il boom di questo brano.

Annalisa sempre più in tendenza, su Instagram è pronta ad accogliere i due milioni di sostenitori. Attestati di stima che aumentano, per completare la definitiva maturazione servirà la vittoria di un festival di Sanremo dove spesso, pur partendo da favorita, non ha conquistato totalmente i favori del pubblico e delle giurie.