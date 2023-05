Clamoroso scambio a Madrid: che mazzata per la Juve e per Allegri

Arrivano brutte notizie sul fronte calciomercato per la Juventus con i bianconeri che rischiano di veder saltare un colpo in vista della prossima estate

Un obiettivo dei bianconeri infatti, potrebbe essere inserito in uno scambio tra due big europee durante la prossima sessione di trattative.

In attesa di capire quello che sarà il destino sportivo e giuridico, la Juventus è impegnata sul campo nella ricerca di un posto nella prossima Champions League che potrebbe arrivare o con una posizione tra le prime quattro in campionato o con la vittoria dell’Europa League. La società nel frattempo sta cercando di studiare le mosse di mercato per provare a migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Nel mirino della ‘Vecchia Signora’ ci sono diversi calciatori ed uno di questi sembra essere destinato ad entrare in uno scambio tra due big europee.

Calciomercato Juventus, rischia di saltare un affare

Ferran Torres, giocatore del Barcellona, sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Stando a quanto affermato da DAZN, i due club starebbero studiando uno scambio per l’estate.

Il giocatore spagnolo, classe 2000, non ha vissuto una delle sue migliori stagioni e potrebbe salutare i blaugrana al termine del campionato in corso. L’Atletico Madrid apprezza molto il giocatore ex Manchester City che nel gennaio del 2022 si è trasferito alla corte di Xavi per una cifra di circa 55 milioni di euro più 10 di bonus. Il Barcellona, ad un passo dalla vittoria de LaLiga, sarebbe disposto ad accettare lo scambio con Carrasco che si metterebbe a disposizione di Xavi a partire dalla prossima stagione.

Ferran Torres è da tempo nel mirino della Juventus che vorrebbe approfittare della stagione non eccelsa del centrocampista per provarlo a portare a Torino ad un prezzo vantaggioso. Nel caso in cui Barcellona ed Atletico Madrid dovessero trovare un accordo la Juventus sarebbe tagliata fuori con il giocatore che potrebbe restare in Spagna per il prossimo campionato. Attualmente il giocatore è legato al Barcellona con un contratto fino al giugno del 2027 ed il trasferimento potrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto.

L’eventuale assalto della Juventus nei confronti del talento classe 2000 è legato comunque a diversi fattori. I bianconeri infatti dovranno capire quella che sarà la competizione alla quale parteciperanno la prossima stagione e quale sarà il futuro di Angel Di Maria. In caso di mancato rinnovo dell’argentino i bianconeri potrebbero dare l’assalto al giocatore del Barcellona.