Ricorso ufficiale in Italia: “Sospensione del campionato”

Il campionato italiano è sempre più un torneo ad uso e consumo dei ricorsi, tanto da poter essere sospeso per metter ancora più in ansia i tifosi a fine stagione

Una situazione paradossale quella che sta avvenendo e coinvolge più squadre, la sospensione del campionato non piace proprio ai tifosi, ma una decisione clamorosa sembra prendere piede per dare ancora più incertezza agli sportivi.

Dopo innumerevoli ricorsi, penalizzazioni, plusvalenze e irpef in ballo, ci mancava solamente la sospensione del campionato per completare l’album delle incertezze nel calcio italiano. Una vicenda che sta prendendo piede in queste ore, un club ha richiesto ufficialmente la sospensione del campionato per fare luce su una vicenda.

C’è un presunto illecito sportivo da valutare, un caso che sta prendendo piede e mette in ansia i tifosi italiani. La regolarità del campionato è stata messo in dubbio, il club che si sente maggiormente danneggiato è passato direttamente all’attacco.

Sospensione del campionato, tutti i dettagli

Una storia quasi paradossale, ma che fa capire come sul finire di stagione i nervi saltano definitivamente. Un triangolo che coinvolge tre squadre e di conseguenza l’intero campionato, la sospensione sarà così valutata. Si parte da un presunto illecito sportivo che ha fatto indignare due club, che hanno già annunciato la loro estraneità e di aver combattuto in campo con spirito leale e sportivo. Il possibile illecito sportivo in Pergolettese-Triestina 1-2 è protagonista, gli alabardati con questa vittoria sono andati ai playout, a discapito del Piacenza, retrocesso in Serie D e che ora ha chiesto la sospensione degli spareggi.

Il Piacenza vuole fare chiarezza, presentando istanza alla Lega Pro per sospendere i playout, facendo ricorso al Tribunale federale nazionale che dovrebbe rispondere entro venerdì. Da una parte ci sono due società che professano la loro innocenza, la Pergolettese ha presentato un esposto alla Procura Federale prima del match, la Triestina si è espressa con un lungo comunicato. Dall’altra invece il Piacenza che si gioca questa carta. Il club con un recente passato in Serie A ha ribadito come “sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla vicenda, a beneficio delle società coinvolte e nel rispetto di chi opera e lavora nell’ambiente calcistico, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo”.

Nel girone A della Serie C è un finale al cardiopalma. La Pergolettese, che ha concluso il torneo al centro della classifica, è stata sconfitta in rimonta dalla Triestina sul finale e questi tre punti sono stati decisivi. I giuliani hanno chiuso a 39 punti, mettendosi alle spalle Albinoleffe e Piacenza a 38 con questi ultimi in Serie D per differenza reti.