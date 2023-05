Infortunio e addio doloroso: un Big ha già giocato la sua ultima partita

La stagione del Tottenham sarebbe dovuta essere diversa: l’esonero di Conte, poi quello di Stellini con gli Spurs che rischiano di rimanere fuori dalle Coppe Europee

Il passaggio del turno ai gironi in Champions League lasciava presagire ad un altro tipo di annata, con la formazione allenata fino a qualche settimana fa da Antonio Conte che nel 2023 ha vissuto un declino importante, con due cambi di allenatore e una posizione di classifica ben diversa dalle aspettative iniziali.

Il Tottenham vorrebbe concludere al meglio la stagione come rivelato dal tecnico ad interim Ryan Mason, subentrato a Stellini dopo la debacle contro il Newcastle. Nell’ultima conferenza stampa di presentazione del match contro il Crystal Palace, il neo tecnico dei londinesi ha annunciato il forfait di uno dei titolarissimi fino al termine della stagione.

Tottenham, infortunio Lloris: l’annuncio sulle sue condizioni

Il capitano del Tottenham Hugo Lloris non giocherà più in questa stagione a causa di un infortunio alla coscia. L’ex capitano della Francia non gioca dalla sfida contro il Newcastle e ora ci sono dubbi più dubbi che quella contro i Magpies è stata l’ultima partita del francese con gli Spurs considerando il contratto in scadenza nel 2023.

“Lloris è fuori fino a fine stagione. Ha un ruolo molto importante per noi: Abbiamo comunque bisogno di lui. Abbiamo bisogno che faccia parte del gruppo e sono sicuro che lo farà”, ha confermato l’allenatore degli Spurs Ryan Mason prima della gara contro il Crystal Palace. Il portiere francese nelle prossime ore deciderà il suo futuro: nel calciomercato arriverà a costo zero, con diversi indizi che arrivano dall’estero che chiariscono la posizione di Lloris. Il portiere francese sta lasciando ormai il Tottenham, il suo futuro è delineato e difficilmente rinnoverà il proprio contratto con la formazione londinese.

Hugo Lloris è uno dei tanti portieri che si svincoleranno nel calciomercato e che fa gola a diverse big in Europa. L’estremo difensore potrebbe così decidere di tornare nuovamente in Francia, lì da dove tutto è partito, dimostrando a tutti di essere un calciatore affidabile e che ha ancora voglia di dimostrare il suo valore. Dopo aver detto addio alla Nazionale Francese, nelle prossime settimane annuncerà quale sarà la prossima tappa della sua carriera.

Per chiudere con un aggiornamento sulla panchina del Tottenham: al momento il netto favorito è Nagelsmann, libero dopo l’esonero dal Bayern. Ci sono già stati degli incontri che, fonti vicine ad entrambe le parti, hanno giudicato estremamente positivi.