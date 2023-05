Serie A in chiaro: colpo di scena in vista del prossimo anno

Spuntano novità per quanto concerne il prossimo campionato di Serie A. Nelle ultime ore si fa sempre più insistente una voce clamorosa

Il primo verdetto del campionato è già arrivato ed è stato dolcissimo per i tifosi del Napoli. Dopo 33 anni, l’attesa è finita. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è riuscita nella straordinaria impresa di interrompere l’egemonia di Juventus, Milan e Inter che nel corso degli ultimi 22 anni si sono spartite il titolo.

Per molti, quello ottenuto dalla squadra partenopea con 5 giornate di anticipo, è da considerarsi lo Scudetto del coraggio facendo riferimento, ovviamente, al coraggio di Aurelio De Laurentiis. Il vulcanico presidente azzurro, infatti, nel corso della scorsa estate è stato artefice di una vera e propria rivoluzione. Le partenze eccellenti come quelle di Insigne, Mertens, Ospina, Koulibaly e Fabian Ruiz hanno lasciato i tifosi con non pochi dubbi. Kvaratskhelia, Kim, Simeone e Raspadori si sono invece resi protagonisti di una stagione indimenticabile.

Il Napoli si potrà godere l’ultimo mese di campionato. La squadra azzurra ha ancora 5 gare che la separano dalla cerimonia ufficiale che decreterà effettivamente la conquista del titolo. Nel frattempo, però, c’è molta vita dietro i neo campioni d’Italia. Infatti. è ancora accesa la corsa per gli altri tre posti Champions. Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma sono ancora tutte in lotta per portare nei propri stadi, a partire da Settembre, la competizione più prestigiosa e affascinante. Al momento ad essere avvantaggiate nella lotta sono la Lazio e la Juventus. Il club bianconero, però, deve attendere l’esito delle vicende extracalcistiche che lo vedono coinvolto. Ad ogni modo, tutto è ancora aperto. Così come la lotta per non retrocedere.

Serie A, diritti TV: spunta l’ipotesi della partita in chiaro

Mentre un campionato sta andando in archivio, in Lega Calcio questi sono giorni molto importanti per quanto riguarda una questione legata alla prossimo triennio. Infatti, si sta discutendo in merito al nuovo bando dei diritti televisivi.

Secondo le indiscrezioni in possesso di Calcio e Finanza, nel prossimo triennio potrebbe essere messo in vendita il pacchetto che potrebbe prevedere la messa in onda in chiaro di una delle 10 partite di ogni giornata della Serie A. Una novità senza precedenti. Una novità che piace, e non poco, ai tifosi.