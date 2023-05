È finita, la Juve non ne può più: rescinde immediatamente

La società bianconera non intende proseguire il proprio rapporto con il calciatore: legali a lavoro per la risoluzione del contratto

La Juventus dovrà capire come andrà avanti la questione giudiziaria a suo carico che si è fatta sempre più complessa dopo l’avvio di numerose inchieste. Massimiliano Allegri e tutta la squadra hanno il compito di chiudere la stagione nel miglior modo possibile, magari portando a casa quell’Europa League che non dispiacerebbe a nessuno.

Dunque il prossimo calciomercato sarà all’insegna del risparmio perché se è vero che le casse societarie sono pronte a ogni evenienza, è altresì vero che in prospettiva la decisione dell’UEFA per conto della Juventus potrebbe pesare non poco in sede di trattative. Intanto i legali bianconeri sono a lavoro non solo sulle varie vicende giudiziarie ma anche per concludere i rapporti con un calciatore che in realtà non si era mai calato nell’ambiente Juventus. Anzi, al di fuori del terreno di gioco spesso e volentieri è finito per avere a che fare più con le forze dell’ordine che con l’allenatore.

Juventus, Ihattaren: rescissione contrattuale in arrivo

Mohamed Amine Ihattaren è sempre stato uno dei talenti preferiti del procuratore Mino Raiola, recentemente scomparso. Il ragazzo olandese di Utrecht, ma con chiare origini marocchine, in realtà ha sempre deluso le aspettative tanto che con il celebre procuratore concluse i rapporti nel peggiore dei modi.

Il carattere di Ihattaren è sempre stato un suo limite poiché dal punto di vista tecnico ha sempre mostrato ottime cose, soprattutto quando vestiva la maglia del PSV Eindhoven. Non in Italia tuttavia: molto nota fu la sfuriata dell’ex allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa che non fece mai esordire il classe 2002 accusato di essere poco professionale. Tornato in Olanda, ha giocato con la maglia dell’Ajax ma anche a casa sua è finito sempre nell’occhio del ciclone: Ihattaren fu arrestato con l’accusa di aver violentato l’ex fidanzata e da lì in poi ha vissuto un periodo da incubo.

Il carattere di Ihattaren è sempre stato un suo limite poiché dal punto di vista tecnico ha sempre mostrato ottime cose, soprattutto quando vestiva la maglia del PSV Eindhoven. Non in Italia tuttavia: molto nota fu la sfuriata dell’ex allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa che non fece mai esordire il classe 2002 accusato di essere poco professionale. Tornato in Olanda, ha giocato con la maglia dell’Ajax ma anche a casa sua è finito sempre nell’occhio del ciclone: Ihattaren fu arrestato con l’accusa di aver violentato l’ex fidanzata e da lì in poi ha vissuto un periodo da incubo.

Tornato a Torino dopo un periodo insoddisfacente ad Amsterdam, Ihattaren ha vissuto perlopiù da solo con lo scopo di tornare in carreggiata dopo gli ultimi anni problematici. In realtà la Juventus, che più volte ha cercato di assisterlo psicologicamente, sembra ormai intenzionata a tranciare una volta per tutte i rapporti con il classe 2002: gli avvocati della società stanno cercando in queste ore un modo per rescindere il contatto in scadenza nel 2025. Il futuro dell’olandese sembra dunque segnato e la Juventus non ha più voglia di stare dietro a un ragazzo sicuramente talentuoso ma che non mai mostrato quella professionalità necessaria per sopravvivere nel calcio professionistico.