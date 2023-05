Belotti cambia maglia: destinazione eccellente in Serie A

Andrea Belotti ha fin qui deluso e può lasciare la Roma in estate: c’è un club di Serie A che lo vuole fortemente

Andrea Belotti è una delle delusioni più grandi in casa Roma. Arrivato da svincolato nello scorso mese di agosto, a campionato già iniziato, l’ex capitano del Torino sembrava potesse essere il colpo da novanta per i giallorossi, colui in grado di dare ulteriore linfa al progetto Roma forte di Paulo Dybala. E invece…

Arrivato in giallorosso come alternativa di Abraham, José Mourinho gli ha regalato spesso spazio, anche per l’appannamento del bomber inglese nella fase cruciale del campionato. In tutto il ‘Gallo’ ha collezionato 27 presenze e poco più di 800′ in Serie A, senza però mai trovare la via del gol.

Reti bianche per Belotti. Anche contro l’Inter – schierato titolare – ha deluso ampiamente. E’ diventato quasi un caso in giallorosso, sebbene il tecnico lo abbia sempre difeso, pure nelle ultime settimane. E’ però innegabile come ci si aspettasse altro da lui, almeno reti pesanti che potessero contribuire a raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League, difficile da ottenere perlomeno attraverso il campionato.

Andrea Belotti via da Roma: spunta un nuovo club per lui

Una delusione, insomma, per il Belotti che sperava nella Roma per il grande salto della sua carriera. Ed invece è stato più traumatico del previsto il passaggio dal Torino alla formazione giallorossa. Oa sono in corso riflessioni sull’attaccante in vista della prossima stagione.

Il suo futuro è infatti in bilico, anche perché ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e, considerate le presenze non sufficienti, non si attiverà la clausola prevista nel suo contratto sull’obbligo di rinnovo per un’ulteriore stagione. Possibile, quindi, che la Roma lo lasci andare senza troppi rimpianti, con Belotti che si ritroverebbe svincolato per il secondo anno consecutivo. Evenienza, questa, che si potrebbe concretizzare soprattutto se dovesse andare via José Mourinho, colui che l’ha sempre difeso fin qui, contro tutto e tutti. Ma dove potrebbe finire Belotti? Il gallo, al momento, non sembra avere un grande mercato, anche se il Genoa potrebbe essere una soluzione più che fattibile.

Il ‘Grifone’ ha appena conquistato la Serie A e cerca un bomber che gli possa garantire il bottino necessario per la salvezza. Per Belotti si tratterebbe di un passo indietro, certo, ma al contempo potrebbe rilanciarsi in una piazza dove i bomber hanno sempre fatto bene. Impossibile dimenticare Diego Milito, ma anche Marco Borriello e, più recentemente, Piatek.