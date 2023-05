Anche la Roma sorpassa la Juventus: per Allegri un’altra beffa

Si stanno giocando un posto Champions, ma ora la rivalità tra Roma e Juventus potrebbe spostarsi anche sul mercato

Rivali dirette, soprattutto negli anni Ottanta quando a “comandare” erano i due Presidenti più rimpianti dalle rispettive tifoserie, l’avvocato Gianni Agnelli e l’ingegnere Dino Viola, Juventus e Roma sanno che gran parte della loro crescita futura dipenderà dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League.

Roma che in questo momento, dopo il ko interno con l’Inter, in classifica arranca. Giallorossi a 58 punti, come l’Atalanta ma settimi per gli scontri diretti, persi entrambi contro gli orobici. In serie A, al netto di una nuova penalizzazione che dopo le motivazioni del Collegio di Garanzia presto potrebbe fare capolino, la Juventus sta meglio. Dopo aver sbancato 2-0 la Gewiss Arena di Bergamo, la Juventus ha scippato il secondo posto alla Lazio, ora quota 64, -2 dalla Vecchia Signora.

Bianconeri e giallorossi condividono la necessità assoluta di centrare il traguardo Champions. Oltre che tramite il piazzamento in campionato, entrambe possono arrivarci vincendo l’Europa League. La Roma in semifinale aspetta il Bayer Leverkusen, andata l’11 maggio all’Olimpico, il ritorno il 18 maggio in Germania.

La squadra di Massimiliano Allegri invece giovedì prossimo ospiterà il Siviglia, quasi padroni della manifestazione avendone vinte ben sei edizioni. Il ritorno in Andalusia il 18 maggio. A corto di liquidità entrambe, con la necessità di rispettare il Settlement Agreement firmato con al Uefa la scorsa estate, ora Juve e Roma si sfidano sui parametri da zero da centrare per il prossimo anno.

Fascia sinistra: Roma e Juve su Ndicka

Ventiquattro anni da compiere il prossimo 20 agosto, contratto in scadenza a giugno 2023 con l’Eintracht Francoforte, Evan Ndicka è entrato nel mirino di Roma e Juventus. Le due compagini infatti sono alla ricerca di un profilo giovane, versatile, possibilmente a costi abbordabili. L’identikit del difensore parigino, di origini camerunensi, soddisfa tutti questi requisiti.

Alto 1,92, terzino mancino e centrale, Ndicka in Bundesliga ha giocato 27 gare (2423′), segnando un gol. I tedeschi nel 2018 l’hanno pagato 5,5 milioni dall’Auxerre, già sanno che il ragazzo non rinnoverà. Un gettone con l’Under 21 francese, Ndicka guadagna 1,2 milioni lordi, cifra assolutamente compatibili con i bilanci di Roma e Juventus.

Secondo quanto riportato da juvelive.it, il difensore sarebbe nel mirino del Barcellona che però al momento non affonda il colpo. Stallo del quale avrebbe approfittato la Roma, presentando una proposta all’entourage del giocatore. A riprova, anche le immagini di alcuni agenti della Ams Talent Consulting, scuderia che cura gli interessi di Ndicka, immortalati a Trigoria insieme con Jose Mourinho. La Roma vuole accelerare, vedremo se il matrimonio si farà.