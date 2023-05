Tifosi Juve col fiato sospeso: gravi condizioni per un campione

I tifosi della Juventus sono in ansia per le condizioni fisiche del loro ex beniamino: situazione critica

La Juventus è in apprensione per la situazione giudiziaria a suo carico. Almeno per ora non conosce quale sarà il suo destino.

In queste ore la squadra di Allegri sta lavorando per preparare nel migliore dei modi la trasferta del Sánchez-Pizjuán di Siviglia, storico impianto andaluso e casa di una delle società spagnole più vincenti degli ultimi anni, specialmente in Europa. Per la Juve non sarà affatto facile mettere i bastoni tra le ruote alla rodata macchina del Siviglia, ma sulla carta può dirsi assolutamente certa di essere in grado di portare a casa il risultato.

Nel frattempo i tifosi sono attenti anche alla situazione del loro ex terzino, il brasiliano Dani Alves, che ormai da tre mesi si trova nel carcere Brians 2 di Barcellona. La sua storia è molto triste e si sta rivelando sempre meno insostenibile a livello psicologico.

Dani Alves, le condizioni in carcere sono critiche: l’ex Juve pallido ed emaciato

L’esperienza in carcere non deve essere affatto facile per un calciatore che ha sempre mostrato gioia e felicità con la palla tra i piedi. Dani Alves sta vivendo un incubo, una situazione nata in seguito a una accusa di molestie sessuali che il brasiliano ha sempre negato fin dal principio. Da oltre tre mesi si trova nel carcere Brians 2 di Barcellona e, in attesa di conoscere dai suoi avvocati quale sarà il responso del giudice, il quarantenne di Juazeiro sembra sempre meno lucido e capace di sopportare una situazione che è oggettivamente molto complessa. Alves si trova nel carcere catalano dallo scorso gennaio, è accusato di aver molestato sessualmente una ragazza 23enne in una celebre discoteca di Barcellona, il Sutton Club, nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022.

In carcere ha sempre negato di aver agito contro la ragazza in questione. Tuttavia, nonostante il calciatore si ritenga del tutto innocente, le prove a suo sfavore (tracce del suo DNA sul corpo della ragazza in primis) sono abbastanza evidenti. In attesa di conoscere quale sarà il suo destino, il noto programma televisivo spagnolo Fiesta, da sempre attento alle vicissitudini dei calciatori, ha contattato un ex compagno di carcere dello stesso Dani Alves da poco rimesso in libertà. In poche parole, l’ex coinquilino del Brians 2 ha dichiarato che l’ex terzino di Juventus e Paris Saint Germain è sempre più pallido ed emaciato, quasi assente. Sta vivendo un evidente incubo psicologico in attesa di conoscere il responso definitivo del giudice sul suo spinoso caso giudiziario.