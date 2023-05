Guardiola lo manda alla Juve: decisione definitiva

Il Manchester City si muove già in vista della prossima stagione, preparando anche un affare con la Juve nel prossimo calciomercato

Pep Guardiola è pronto ad aprire a qualche cessione dei big, del resto il Manchester City potrebbe compiere una mezza rivoluzione in estate e mandare via elementi che hanno ancora tanto da dare. La Juventus sarebbe una potenziale interessata a un top player degli inglesi.

Il pari contro il Real Madrid ha messo tutto in discussione per il passaggio in Champions League, si può raggiungere la finale con una grande partita casalinga contro la squadra di Carlo Ancelotti. Guardiola vuole battere il tecnico italiano e poi conquistare la Champions League, unico trofeo che manca ad Haaland e compagni.

Per fare ciò ha bisogno di tenere il gruppo unito, poi penserà alle cessioni. Saranno tante e qualcuna anche in direzione Italia, in particolare verso la Juve che ha bisogno di top player nel prossimo calciomercato. Uno lo manderà direttamente Guardiola.

Dal City alla Juve, le ultime sulla trattativa

La cessione per il Manchester City è stata già messa in preventivo, il calciatore da tempo ha mostrato le sue intenzioni di cambiare aria. Il campo poi ha confermato quanto previsto, Guardiola lo ha impiegato solamente una quindicina di volte in stagione, trovando subito alternative importanti e mettendolo ben presto nella batteria delle riserve. Un po’ per questo e un po’ per la voglia di cambiare, ci sarà il trasferimento. La Juve punterebbe Laporte, il difensore spagnolo è in uscita dal Manchester City.

Non sarà comunque una trattativa facile, il centrale va in scadenza nel 2025 e desidera un’esperienza all’estero. Stufo della Premier League, i bianconeri potrebbero averlo nella loro difesa superando anche la Roma, altra squadra italiana interessata. Gli agenti lo stanno proponendo all’estero, è stato offerto al Barcellona che ha altri interessi e ha messo in chiaro un punto decisamente particolare.

Laporte alla Juve andrebbe solo in caso di qualificazione in Champions League. Il massimo grado europeo per i bianconeri è tutt’altro che sicuro, si attendono gli sviluppi definitivi per la giustizia sportiva e questo frena decisamente il calciomercato. Sull’approdo in bianconero la decisione finale slitterà tra poco meno di un mese, quando il quadro della situazione sarà maggiormente chiarito con la classifica definitiva. La Juventus ha bisogno di nuovi innesti, il 28enne sarebbe perfetto da collocare in difesa e – con Decreto Crescita – potrebbe mantenere il suo ingaggio da 6 milioni di euro circa.