Caos Ferrari, incubo senza fine: l’annuncio che gela i tifosi

La Ferrari è nel marasma, c’è un altro annuncio che va ad ampliare la crisi della scuderia di Maranello sempre più in difficoltà

I cinque gran premi di questa stagione hanno confermato le difficoltà del team Ferrari, Vasseur sta cercando di migliorare tutta la scuderia ma l’annuncio che è arrivato taglia un po’ le gambe alle ambizioni di Leclerc e Sainz.

La stagione di Formula 1 è in direzione Red Bull e forse non poteva essere altrimenti. Troppo netto il distacco con le altre scuderie, l’alternanza di vittorie per Verstappen e Perez la dice lunga sul potenziale della macchina austro-inglese e sulle difficoltà delle altre.

La Ferrari è nel mazzo dei team in grande difficoltà, attualmente ha più difficoltà della Mercedes e l’inizio della stagione ha confermato i limiti strutturali della macchina. Leclerc e Sainz poi hanno commesso errori evitabili, per il futuro non c’è da stare allegri con un altro annuncio a spiazzare i tifosi.

Ferrari, c’è l’annuncio che turba l’ambiente

La Ferrari è in crisi, la stagione potrebbe essere una sorta di lenta agonia, le prime cinque corse sono state abbastanza discusse. La macchina ha mostrato pochi progressi e i piloti non sembrano pienamente consapevoli dell’onore e dell’onere a loro riservato. La scuderia di Maranello pensa a una prossima rivoluzione, ma quest’ultima sembra essere già smentita nei fatti da chi conosce molto bene l’ambiente motoristico. L’ultimo attacco arriva direttamente da Flavio Briatore: “La Ferrari è molto indietro, l’auto ha innumerevoli problemi, a partire dai consumi”.

Briatore ha vinto mondiali in Formula 1 spesso con macchine salite di torno nel corso della stagione, lanciando piloti che hanno fatto la storia come quel Fernando Alonso ora protagonista con l’Aston Marton. E guardando ai piloti, arrivano altre critiche: “Charles Leclerc non è competitivo e lo abbiamo visto nell’ultimo Gran Premio a Miami. Al contrario, il suo compagno di squadra Carlos Sainz si è difeso bene”.

Piloti a corrente alternata in casa Ferrari e un team che è decisamente indietro nei suoi obiettivi, le dichiarazioni di Briatore al Riformista creano preoccupazione e dibattito. Soprattutto per il modus operandi che diventa l’alibi spesso e volentieri: “La Ferrari non può permettersi di dire da quindici anni che si vincerà l’anno prossimo, non sta in piedi tutto ciò. Vasseur è solo un uomo in un team, sta cercando di ricostruire una struttura tecnica adeguata e allo stesso tempo di non perdere ingegneri”.