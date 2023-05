Colpaccio dal Barcellona: Inter e Juve all’ultimo sangue

Sarebbe un grande colpo di mercato e infatti due big italiane se lo contendono: ecco il focus di calciomercato sul possibile grande affare sull’asse Italia-Spagna

Le big iniziano a muoversi, altrimenti si rischia di restare a bocca asciutta, per individuare i colpi da mettere a segno ad inizio estate, per poi puntellare la rosa qua e là con calma. Alcuni calciatori però, quando si liberano, diventano davvero ghiotti e quindi non si può attendere neanche un istante. I primi incontri, sarebbe meglio farli subito, come nel caso proprio di un attaccante.

Non c’è solo l’Italia su di lui, ma stando alle ultime indiscrezioni si starebbero già informando sia l’Inter che la Juventus. I nerazzurri dovrebbero trovare spazio per le sue caratteristiche, mentre i bianconeri sanno già che sono diversi i calciatori indiziati per andar via in estate e, quindi, la questione non è certo lo spazio necessario. Entrambe, però, sanno di non dover anticipare soltanto gli avversari di una vita, perché – come detto – si stanno muovendo anche dall’estero.

Veniamo al dunque. Il Barcellona, a giugno, potrebbe decidere di liberarsi di Ferran Torres, ventitreenne arrivato a gennaio del 2022 dal Manchester City, per una cifra davvero considerevole che si aggirava intorno ai 55 milioni. In questo momento i blaugrana hanno bisogno di cedere per motivi finanziari e,piuttosto che spedire altrove le pedine migliori e più giovani, come i mostri sacri Gavi e Pedri potrebbero cedere anche qualcuno arrivato da poco come Ferran.

Inter contro Juve: colpo dal Barcellona

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il classe 2000 ha diverse estimatrici e la concorrenza sarebbe davvero spietata con una lotta senza esclusione di colpi, appunto, proprio tra Inter e Juventus. Il valenciano di piede destro gioca prevalentemente da ala sinistra, ma può essere impiegato anche sul versante opposto o all’occorrenza da ‘falso nueve’. Dotato di ottimo dribbling e senso dell’assist, Ferran Torres non si fa mancare anche il gol. In due anni con la maglia del Barcellona, ne ha segnati 14 in 66 gare totali, mentre 15 sono quelli già segnati con la Spagna in 35 presenze.

L’offerta dovrà essere alta e quasi pareggiare quella del suo trasferimento al ‘Camp Nou’, visto che il contratto è in scadenza a giugno 2027 e il Barça non ha fretta di cedere proprio lui su tutti. Intanto, a proposito di concorrenza, sembra che il calciatore possa restare anche in Liga considerato che piace anche all’Atletico Madrid. Ma una chiamata sarebbe arrivata anche dalla Premier League, dove lo spagnolo approderebbe per la seconda volta. Lo vuole l’Aston Villa di Unai Emery.