L’Inter ha messo la freccia: la Juve trema

L’Inter ha vinto la semifinale di andata di Champions League e pensa già al match di ritorno: nel frattempo, sul mercato, prova a superare la Juve su un nome in particolare

L’Inter ha vinto la gara di andata della semifinale di Champions League contro il Milan. Tra cinque giorni ci sarà già il big match di ritorno che varrà di fatto la finale a Istanbul per la competizione più importante d’Europa. Nel mezzo c’è la gara di campionato contro il Sassuolo, con la qualificazione in Champions League da ottenere. Quindi il lavoro da svolgere con i suoi giocatori per Simone Inzaghi è sicuramente tanto. Ma anche in ottica mercato, Marotta e Ausilio sicuramente non riposano. Spunta un nome in particolare, per cui l’obiettivo è superare la concorrenza della Juve e non solo.

L’Inter quindi ragiona sul presente ma allo stesso tempo anche sul futuro. Prossimo e non. Andare a tutti gli effetti in finale di Champions League apporterebbe ulteriori compensi e il club nerazzurro lo sa bene. Ma affrontare il Milan, a maggior ragione in un Euroderby, non è mai semplice. Tutto si deciderà perciò nella semifinale di ritorno che andrà in scena sempre a San Siro martedì prossimo.

Il percorso compiuto fin qui in Champions League ha comunque comportato una maggiore forza economica che probabilmente permetterà all’Inter di non sacrificare troppo della sua rosa con le operazioni in uscita. Marotta e Ausilio stanno ragionando sulla programmazione. E a questo proposito è spuntato un nome che interessa anche alla Juventus e alla Roma. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, freccia e sorpasso a Juve e Roma? Ecco le ultime novità

L’Inter in Champions League, la Juventus e la Roma in Europa League: gli impegni europei stanno tenendo occupate tutte e tre le squadre in maniera importante. Eppure ciò non toglie che non ci si stia concentrando anche sull’ambito del calciomercato. Il nome che ultimamente sta stuzzicando l’attenzione è quello di Jefferson Lerma, mediano attualmente in forza al Bournemouth. Il classe 1994 è in scadenza a giugno del 2023 e non ha rinnovato con il club di Premier League perché vorrebbe intraprendere una nuova avventura, secondo quanto riferito da ‘ Football Insider’.

Portare in rosa il suo profilo vorrebbe dire anche avere esperienza e le squadre italiane lo sanno bene. La prima a cui Lerma è stato accostato è stata proprio la Roma. Ma la situazione legata al possibile addio di José Mourinho complica le cose. Il giocatore è stato offerto, dal suo entourage, perciò anche alla Juventus e appunto all’Inter che ora potrebbe pensarci sul serio. Mettendo la freccia e attuando il sorpasso. D’altronde, si sa, i parametri zero sono cari a Beppe Marotta.