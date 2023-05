Addio bloccato, resta all’Inter: niente cessione

I piani di mercato dell’Inter potrebbero già essere cambiati: così il big proseguirà l’avventura in maglia nerazzurra

Il netto 0-2 rifilato al Milan nella semifinale d’andata di Champions League è già un lontano ricordo, quando mancano solo pochissimi giorni alla gara di ritorno che decreterà martedì la prima finalista di quest’anno.

In attesa di conoscere se dovrà affrontare una tra il Real Madrid di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola, per l’Inter che ha già un più di un piede a Istanbul ci sarà da fare le dovute riflessioni. È chiaro come un’annata iniziata in maniera claudicante ora possa registrare grandi risultati. Perchè il sogno di salire nuovamente sul tetto d’Europa – scenario che non si verifica da ben 13 anni – è lì, non troppo lontano dagli uomini di Inzaghi. Lo stesso tecnico piacentino, sommerso da critiche feroci nei mesi scorsi, sembra aver messo a referto un riscatto in grande stile che potrebbe dargli grande slancio per la conferma sulla panchina nerazzurra.

Ed è dai punti fermi che Marotta e Ausilio ripartiranno in estate, in vista della prossima sessione di calciomercato che riaprirà il 1 luglio 2023. Perchè i cambiamenti in quel di Viale della Liberazione non saranno affatto pochi, soprattutto alla rosa di Simone Inzaghi. In attacco resta in bilico Romelu Lukaku che, in prestito dal Chelsea, potrebbe spingere per continuare a giocare a Milano.

Cambia tutto: il big resterà all’Inter

Il belga dovrà attendere mentre, pare sempre più vicino, l’accordo per il rinnovo per almeno un’altra stagione di Edin Dzeko. Il gol nell’euroderby ha fatto capire come il bosniaco sia ancora una preziosissima pedina per l’Inter mentre Joaquin Correa, ormai finito nel dimenticatoio, per la giusta proposta partirà lasciando spazio ad un nuovo innesto.

Nei piani per la difesa, che perderà ufficialmente Milan Skriniar, qualcosa potrebbe essere decisamente mutato da qualche giorno a questa parte. Perchè l’accesso alla finale di Champions, non ufficiale ma molto probabile, permetterebbe alla dirigenza azzurra di ‘evitare’ la cessione di uno dei big in nome del bilancio. Gli introiti dall’UEFA e la possibilità di giocarsi la vittoria della coppa potrebbe aver spalancato le porte alla permanenza di Denzel Dumfries.

Il laterale olandese da mesi a questa parte è stato tra i candidati principali alla cessione, per portare alle casse nerazzurre un tesoretto da circa 40 milioni di euro. Piaceva e piace molto in Premier League – soprattutto al Chelsea – ma adesso la sensazione è che l’Inter possa tenersi stretto il 27enne di Rotterdam che ha collezionato fino a questo momento 45 presenze con 2 gol e ben 7 assist vincenti all’attivo.