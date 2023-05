Leao all’Inter, il retroscena: la clamorosa verità

Rafael Leao è stato ad un passo dall’Inter: tutta la verità del talentuoso giocatore portoghese, ma cos’è successo? Il retroscena

L’esterno offensivo del Milan è diventato un oggetto pregiato sul fronte calciomercato. Un giocatore totale capace di fare la differenza in ogni momento della partita. La sua assenza si è fatta sentire molto durante la sfida della semifinale d’andata contro l’Inter: proprio i nerazzurri hanno provato a soffiarlo ai rossoneri con un retroscena succoso che nessuno conosceva fino ad oggi.

Il Milan ha dovuto respingere a più riprese i forti interessamenti delle big d’Europa, tra cui in modo particolare il Chelsea. Il suo addio sembrava sempre nell’aria, ma la dirigenza rossonera ha lavorato a lungo per convincerlo a firmare il prolungamento contrattuale. Rafael Leao è pronto a vestire ancora la maglia del Milan per conquistare nuovi successi da urlo: nel mirino c’è la semifinale di ritorno dopo l’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori nella gara d’andata. Una spina nel fianco per le retroguardie avversarie: anche il Napoli campione d’Italia ha sofferto tanto la sua velocità che ha mandato in tilt Di Lorenzo e compagni. La sua assenza è stata decisiva nella semifinale d’andata contro l’Inter: ora Pioli cercherà di recuperarlo per il ritorno sfidando così il destino avverso nei suoi confronti.

Leao, l’Inter era ad un passo: ecco tutta la verità

Il talentuoso giocatore portoghese è diventato il motore di Stefano Pioli: senza di lui, i rossoneri non riescono più a collezionare risultati decisivi. A campo aperto Leao è diventato micidiale riuscendo a regalare gol ed assist ai suoi compagni. Nonostante la sua giovane età, ha già collezionato vittorie importanti: ora dovrà fare l’ultimo step per riuscire a lavorare anche nel fraseggio con i compagni.

L’amministrato delegato dell’Inter, Beppe Marotta, alla Milano Football Week ha svelato anche un retroscena succosso sul possibile trasferimento di Rafael Leao ai nerazzurri: “Un giocatore che stimo e considero forte ma anche gli altri del Milan sono bravi. Leao è stato vicino all’Inter in passato, ma poi ci sono state valutazioni diverse”. Il suo trasferimento ai rossoneri è arrivato per circa 28 milioni di euro: nel suo prossimo contratto sarà inserita una clausola pari a 175 milioni con il suo valore che è cresciuto a dismisura. Ma ora il suo futuro si chiamerà sempre Milan.