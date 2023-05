Esonero Pioli, ecco cosa sta succedendo in casa Milan

Il Milan sta vivendo il momento più difficile della stagione e sul banco degli imputati torna Stefano Pioli: l’addio è sempre più vicino

La situazione in casa Milan inizia seriamente a preoccupare. In quel di Milanello, dopo la batosta con l’Inter che può aver compromesso il cammino in Champions League, c’era fiducia per il turno di Serie A.

Anche lo Spezia, però, è riuscito ad imporsi su una squadra apparsa spenta, a tratti confusa e poco brillante. Un quadro che preoccupa non poco, al di là di come si concluderà il discorso dell’euroderby che vede l’Inter con già almeno un piede nella finale di Istanbul.

Ribaltare la brutta figura dell’andata sarà molto complicato ma un derby resta un derby e l’allenatore parmigiano è fiducioso sul recupero dell’uomo più pericoloso del ‘Diavolo’: Rafael Leao. Il portoghese nelle ultime ore si è allenato in campo, ha saltato in via precauzionale la sciagurata trasferta di campionato e punta ad una maglia da titolare martedì sera.

Il Milan si giocherà tanto di un’annata altalenante, che non ha mai visto seriamente in competizione per lo scudetto la squadra rossonera che solo un anno fa festeggiava il 19esimo tricolore della sua storia. Adesso, però, tutti gli occhi sono puntati proprio su Stefano Pioli. Si è parlato a lungo di Piolismo ma le ultime settimane sembrano aver sgretolato buona parte del progetto e dell’idea di calcio ormai inefficace, portati avanti dal tecnico emiliano.

Milan, il dramma è servito: così Pioli sarà esonerato

La sua permanenza alla guida dei rossoneri, nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2025, non è più così scontata. Come accade di solito nel mondo del calcio, la permanenza dell’allenatore sarà strettamente legata ai risultati che da qui a venti giorni i vertici del club di Gerry Cardinale saranno chiamati a valutare.

In un particolare caso, l’esonero sarebbe praticamente automatico. Se il Milan dovesse fallire nella semifinale di ritorno venendo eliminato dall’Inter in Champions League: questo il primo fattore scatenante, ma non sarà il solo. Perchè anche il piazzamento in campionato inciderà in maniera pesante sul destino di Pioli. Nell’eventualità che i rossoneri finiscano fuori dalle prime quattro, il danno sarebbe quasi catastrofico. Perchè un Milan fuori dalla prossima fase a gironi della Champions League non potrà essere accettato da Cardinale.

Sia da un punto di vista economico che tecnico, infatti, è un’opzione già adesso inaccettabile. Servirà quindi un grande Milan, da qui alle prossime tre settimane, per sperare di chiudere nel migliore dei modi una stagione che rischia di essere bollata senza troppi problemi come drammatica. E a pagarne le conseguenze sarà, inevitabilmente, proprio Stefano Pioli.