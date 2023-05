Juve, Giuntoli firma già il primo colpo: arriva dalla A

Giuntoli è già al lavoro e pronto a piazzare il primo colpo per la Juventus che verrà. Forse due. Il suo arrivo a Torino non è ancora ufficiale ma sembra che John Elkann abbia già scelto a chi affidare la ricostruzione della formazione bianconera

Nell’attesa di conoscere il proprio destino, legato più ai tribunali che al campo, la Juventus prova a ricominciare. La prossima stagione sarà un ‘anno zero’ per la società bianconera dove tutto, o quasi, sarà diverso. Le dimissioni del CDA del novembre scorso e la fine dell’era di Andrea Agnelli hanno di fatto dato il via ad una rivoluzione dei quadri dirigenziali non ancora ultimata.

Le parole di John Elkann, ora più che mai il vero padre-padrone della Juventus, pronunciate a proposito di Cristiano Giuntoli, sembrano essere più che un’investitura. Come nel 2010, quando è stato proprio il nipote dell’avvocato Gianni Agnelli a scegliere la figura di Beppe Marotta da affiancare al neopresidente Andrea Agnelli, anche in questa tormentata stagione John Elkann ha deciso di agire in prima persona.

Intende far partire il nuovo corso della Juventus puntando su una figura che nell’ultimo decennio, tra Carpi e Napoli, ha dimostrato di possedere tutte le qualità di cui ha bisogno “adesso” la società bianconera. Per Cristiano Giuntoli alla Juventus, nel ruolo di direttore sportivo, sembra davvero mancare soltanto l’annuncio ufficiale. Nel frattempo il dirigente fiorentino si porta avanti con il lavoro.

Juve, Giuntoli è già al lavoro: doppio colpo nerazzurro

La nuova Juventus dovrà fare di necessità virtù, questo lo sa bene anche Cristiano Giuntoli. A dire il vero il direttore sportivo fiorentino non ha mai avuto grandi capitali a disposizione per le campagne acquisti delle società per le quali ha operato.

Il suo grande talento, e quello dello staff che lo circonda, è sempre stato l’aver individuato grandi talenti prima degli altri, di averli valorizzati e poi magari ceduti ad un prezzo decisamente maggiore rispetto a quello di acquisto. Conti delle società pertanto sempre in ordine grazie a plusvalenze milionarie, e “reali”. A quanto pare il non ancora direttore sportivo della Juventus è già al lavoro per portare sotto la Mole il primo acquisto della sua era bianconera.

Un calciatore che Cristiano Giuntoli segue, ed ammira, da tempo. Si tratta del centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, profilo in grado di ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, mancino naturale dotato di ottima tecnica individuale. E nel momento in cui il neodirettore sportivo della Juventus entrerà in casa dell’Atalanta è facile che tenti il doppio colpo.

Infatti a Teun Koopmeiners potrebbe anche aggiungersi il giovane difensore Giorgio Scalvini, classe 2003, seguito con insistenza proprio dall’ancora suo Napoli. Manca ancora l’ufficialità ma sembra proprio che la nuova Juventus firmata Cristiano Giuntoli inizi ad essere ‘disegnata’ su carta. In attesa dell’ufficialità.